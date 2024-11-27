Vücudu besleyen doğanın en güçlü 2 protein kaynağı: B12, Omega-3 ihtiyacını 1 günde karşılıyor
Vücudunuz her zaman proteine ihtiyaç duyar. Vücudun gerekli olan protein ihtiyacını karşılamak için beslenmenize protein içeren gıdaları eklemelisiniz. Özellikle deniz ürünleri hem güçlü omega-3 hemde protein kaynaklarından biridir. İşte protein deposu o besinlerden bazıları.
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için dengeli ve sağlıklı beslenmeyi önemsemelisiniz. Günlük olarak yeteri kadar lif, protein ve karbonhidrat alımı sağlamalısınız. Bu vücudun genel sağlığını korumanın en önemli kurallarından biri.