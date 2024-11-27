Vücudu besleyen doğanın en güçlü 2 protein kaynağı: B12, Omega-3 ihtiyacını 1 günde karşılıyor

KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ VÜCUT İÇİN NE KADAR SAĞLIKLI

Basitçe söylemek gerekirse; midye ile istiridye, sardalya ve hamsi gibi küçük balıkların hemen ardından, gezegendeki besin açısından en zengin hayvanlardan bazılarıdır. Istakoz ve yengeç gibi kabuklular da kabuklu deniz hayvanları kategorisindedir ancak çok daha az besleyicidir.



Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda gezegen sağlığı ve suda yaşayan gıdalar konusunda uzman olan Christopher Golden, midyelerin besin açısından listenin başında yer aldığını söylüyor. Tek bir porsiyon, bir gün boyunca ihtiyacınız olan tüm B12 vitamini ve Omega 3 yağ asitlerinin yanı sıra çinko ve demirin dörtte üçünü içeriyor. İkinci sırada ise istiridye yer alıyor. Ardından da deniz tarağı geliyor.