Vücudu besleyen doğanın en güçlü 2 protein kaynağı: B12, Omega-3 ihtiyacını 1 günde karşılıyor

Vücudunuz her zaman proteine ihtiyaç duyar. Vücudun gerekli olan protein ihtiyacını karşılamak için beslenmenize protein içeren gıdaları eklemelisiniz. Özellikle deniz ürünleri hem güçlü omega-3 hemde protein kaynaklarından biridir. İşte protein deposu o besinlerden bazıları.

Vücudu besleyen doğanın en güçlü 2 protein kaynağı: B12, Omega-3 ihtiyacını 1 günde karşılıyor - 1

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için dengeli ve sağlıklı beslenmeyi önemsemelisiniz. Günlük olarak yeteri kadar lif, protein ve karbonhidrat alımı sağlamalısınız. Bu vücudun genel sağlığını korumanın en önemli kurallarından biri.

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Vücudu besleyen doğanın en güçlü 2 protein kaynağı: B12, Omega-3 ihtiyacını 1 günde karşılıyor - 2


Protein, vücudumuzun en temel yapı taşlarından biri olarak sağlığımızı korumada kilit bir rol oynar. Kas gelişiminden bağışıklık sistemine kadar birçok önemli fonksiyonu destekleyen protein, yaşam kalitesini artırmak için olmazsa olmaz bir besin grubudur.

Vücudu besleyen doğanın en güçlü 2 protein kaynağı: B12, Omega-3 ihtiyacını 1 günde karşılıyor - 3

Uzmanlara göre, proteinler vücudun yenilenme ve onarım süreçlerinde aktif bir rol oynar. Kas dokusunun güçlenmesini sağlarken aynı zamanda saç, cilt ve tırnak sağlığını destekler. Protein ayrıca hormon ve enzimlerin üretiminde de kritik bir görev üstlenir.

Vücudu besleyen doğanın en güçlü 2 protein kaynağı: B12, Omega-3 ihtiyacını 1 günde karşılıyor - 4

Dengeli bir diyetin temel unsurlarından biri olan protein, doğru miktarda alındığında uzun süre tokluk hissi sağlar ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Özellikle spor yapan bireyler için protein tüketimi, kas kütlesinin artmasını ve egzersiz sonrası toparlanmayı hızlandırır.

Vücudu besleyen doğanın en güçlü 2 protein kaynağı: B12, Omega-3 ihtiyacını 1 günde karşılıyor - 5

Protein kaynakları arasında kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri, baklagiller, kuruyemişler ve bazı tahıllar bulunur. Uzmanlar, hayvansal ve bitkisel protein kaynaklarının dengeli bir şekilde tüketilmesini öneriyor.

Vücudu besleyen doğanın en güçlü 2 protein kaynağı: B12, Omega-3 ihtiyacını 1 günde karşılıyor - 6

Doğadaki en güçlü protein kaynakları tabi ki deniz ürünleri. Balık, karides, midye, istiridye, kalamar ve yengeç gibi deniz ürünleri, hem yüksek kaliteli protein içerir hem de sağlığa birçok fayda sağlar.. Vücudun protein ihtiyacını karşılar.

Vücudu besleyen doğanın en güçlü 2 protein kaynağı: B12, Omega-3 ihtiyacını 1 günde karşılıyor - 7

Deniz ürünleri, kasların gelişimi, hücre yenilenmesi ve genel vücut fonksiyonlarının desteklenmesi için gerekli olan temel amino asitleri içerir. Bu özelliğiyle, hayvansal protein kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir. Örneğin:

Vücudu besleyen doğanın en güçlü 2 protein kaynağı: B12, Omega-3 ihtiyacını 1 günde karşılıyor - 8

Somon, ton balığı ve uskumru gibi yağlı balıklar yüksek protein oranlarının yanı sıra omega-3 yağ asitleri açısından da zengindir.

Karides ve yengeç gibi kabuklu deniz ürünleri, düşük yağ içeriğiyle hafif bir protein kaynağı sunar.

Midye ve istiridye gibi türler ise proteinle birlikte demir ve çinko gibi mineraller sağlar.

Deniz ürünleri, protein açısından zengin olmasının yanı sıra kalp sağlığını koruyan omega-3 yağ asitleri, bağışıklık sistemini destekleyen selenyum ve D vitamini gibi besin öğeleri içerir. Ayrıca deniz ürünlerinin genellikle düşük kalorili olması, sağlıklı bir diyetin parçası olarak tercih edilmesini kolaylaştırır.

Vücudu besleyen doğanın en güçlü 2 protein kaynağı: B12, Omega-3 ihtiyacını 1 günde karşılıyor - 9

KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ VÜCUT İÇİN NE KADAR SAĞLIKLI

Basitçe söylemek gerekirse; midye ile istiridye, sardalya ve hamsi gibi küçük balıkların hemen ardından, gezegendeki besin açısından en zengin hayvanlardan bazılarıdır. Istakoz ve yengeç gibi kabuklular da kabuklu deniz hayvanları kategorisindedir ancak çok daha az besleyicidir.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda gezegen sağlığı ve suda yaşayan gıdalar konusunda uzman olan Christopher Golden, midyelerin besin açısından listenin başında yer aldığını söylüyor. Tek bir porsiyon, bir gün boyunca ihtiyacınız olan tüm B12 vitamini ve Omega 3 yağ asitlerinin yanı sıra çinko ve demirin dörtte üçünü içeriyor. İkinci sırada ise istiridye yer alıyor. Ardından da deniz tarağı geliyor.

Vücudu besleyen doğanın en güçlü 2 protein kaynağı: B12, Omega-3 ihtiyacını 1 günde karşılıyor - 10

Çiğ istiridyeler zararlı bakteriler içerebilir. New York'taki St Joseph's Üniversitesi'nde deniz ekolojisti olan Konstantine Rountos, çift kabuklularda alg patlamaları veya kanalizasyon salınımlarının neden olduğu diğer kirlenme türlerinin de nadiren görüldüğünü söyledi.

Alerjiler de bir başka endişe kaynağıdır. Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 3'ünün ve çocukların yüzde 1'inin kabuklu deniz ürünlerine alerjisi vardır. Çift kabuklular ıstakoz ve karides gibi kabuklularla yakın akraba değildir. Ancak, reaksiyonları tetikleyebilen tropomiyozin proteini gibi benzer alerjenler içerirler.

Vücudu besleyen doğanın en güçlü 2 protein kaynağı: B12, Omega-3 ihtiyacını 1 günde karşılıyor - 11

BU DENİZ ÜRÜNLERİ NASIL TÜKETİLİR?

Dr. Gardner, çift kabuklular için alışveriş yaparken birkaç basit kurala uymanız gerektiğini söyledi:

İlk olarak, pişirilmeden önce kabukları kapalı olmalıdır. Bir istiridye, deniz tarağı veya midye açıksa, kapanıp kapanmadığını görmek için hafifçe vurun. Eğer kapanmıyorsa, satın almayın; bir süredir ölü olabilir.

İkincisi, koklayın. Eğer kötü kokuyorsa, yemeyin. Deniz ürünleri kötü kokmamalıdır. Ve soğuk bir yerde saklandığından emin olun.

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