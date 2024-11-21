Vücudu demire doyurup kansızlığı bitiriyor: Hücrelere oksijen taşıyan doğal demir takviyesi

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdekleri, enerji metabolizması için gerekli mineraller olan demir ve çinko açısından zengindir. Islatılmış kabak çekirdeklerini, muz, yoğurt ve bir miktar balı birleştirerek kremsi, demir açısından zengin bir smoothie yapın.

Bu içecek sadece besleyici olmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzu canlandırmak için mükemmel bir antrenman sonrası atıştırmalığıdır.