Vücudu fabrika ayarlarına geri döndürüyor: Organları yenileyen "ömür uzatan gıdalar"

DOĞAL ANTİBİYOTİK: SARIMSAK

Sarımsak sadece yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti olarak değil; insan sağlığı için de yüzyıllardır önemli bir deva olarak kullanılır.

Sarımsak içerdiği “allicin” sayesinde güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Bu sayede bağışıklık sistemini destekler ve birçok hastalığın oluşumunu önler.