Vücudu iltihaptan arındıran kür: Organları yenileyip, kansere karşı koruyor

TANSİYONU DENGELER

Reyhan tüm bunların yanında tansiyon üzerinde de etkili. Yüksek kan basıncı düzeylerini dengelemek için de reyhan tüketilebilir. Kalsiyum kanallarını bloke ederek tansiyonu dengelemeye yardımcı olan reyhan, etkili bir düzenleyici olarak öne çıkıyor. Kan akışını iyileştiren reyhan, içeriğindeki magnezyumla da zengin bir içerik sunuyor.