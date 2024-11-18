Vücudu iltihaptan arındıran kür: Organları yenileyip, kansere karşı koruyor

Hindistan, Asya ve Afrika'ya özgü olan ve çinde bulundurduğu fitokimyasallar ile, akciğer kanseri, karaciğer kanseri, ağız kanseri ve cilt kanseri dahil olmak üzere farklı kanser türlüne karşı korunmaya yardımcı olan reyhan otu, vücut için adeta bir doğal ilaç. Reyhan, içeriğindeki öjenol, linalool ve sitronelol de dahil olmak üzere farklı uçucu yağlar vücuttaki iltihap düzeyini düşürebilir.

Vücudu iltihaptan arındıran kür: Organları yenileyip, kansere karşı koruyor - 1

Reyhan bitkisinin bir başka ismi fesleğen şeklindedir. Bilimsel adı ocimum basilicum olan reyhan, ballıbabagiller familyasına aittir. Bu bitki genel olarak ılıman iklimi olan yerlerde yetişen bir bitkidir. Anavatanı Güney Asya olan reyhan bitkisinin yetişkin olanı 15 ile 60 santimetre arasında uzar. Türkiye'de Ege, Akdeniz'in kıyı bölgesinde sık bir şekilde yetişen reyhan bitkisi, oldukça faydalıdır.


SAĞLIK HABERLERİ

Vücudu iltihaptan arındıran kür: Organları yenileyip, kansere karşı koruyor - 2

Afrika, Asya’da kutsal olarak kabul edilen bir bitki olan reyhan, aynı zamanda Anadolu’da da en sevilen rayihalardan ve aromalardan biri. Reyhan vücut için oldukça şifalı olan doğal bitkilerden biri.

Vücudu iltihaptan arındıran kür: Organları yenileyip, kansere karşı koruyor - 3

VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTIR

Reyhan, vücutta hücre hasarına yol açabilecek serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur ve kanser, kalp hastalığı, artrit ve diyabet gibi çeşitli sağlık koşulları için riskini azaltan birçok vitamin ve mineralin yanı sıra lutein, zeaksantin, beta-karoten ve beta-kriptoksantin gibi antioksidanlar ve öjenol adı verilen bileşikler içerir.

Vücudu iltihaptan arındıran kür: Organları yenileyip, kansere karşı koruyor - 4

Reyhandaki öjenol, linalool ve sitronelol dahil olmak üzere esansiyel yağlar vücuttaki iltihapla savaşmaya yardımcı olur. İltihapla savaşmayı sağlayan reyhan, içeriğindeki öjenol, linalool ve sitronelol de dahil olmak üzere farklı uçucu yağlar vücuttaki iltihap düzeyini düşürebilir.

Vücudu iltihaptan arındıran kür: Organları yenileyip, kansere karşı koruyor - 5

Artrit gibi kronik iltihap sonucunda oluşan rahatsızlıklara karşı koruma kalkanına dönüşen bu etkisi sayesinde reyhanı, kronik iltihaplanmaya karşı kullanabilirsiniz. Reyhanın içeriğindeki uçucu yağlar, aynı zamanda antibakteriyel özellikleriyle solunum, idrar ve cilt enfeksiyonlarına karşı mücadele etmeyi sağlıyor.

Vücudu iltihaptan arındıran kür: Organları yenileyip, kansere karşı koruyor - 6

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Reyhan yüksek kan şekeri ve kan basıncı yanı sıra kolesterol ile trigliserit gibi kandaki fazla yağ seviyesini düşürmeyi destekler. Magnezyum içeriği ile kasların ve kan damarlarının gevşemesine ve kan akışını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bağışıklığı güçlendirir.

Vücudu iltihaptan arındıran kür: Organları yenileyip, kansere karşı koruyor - 7

HÜCRE HASARINI ÖNLER

Reyhan, ‘öjenol’ adı verilen çok güçlü bir bileşiğe sahip. Antioksidanlar, beta-karoten içeriği ve antosiyanin adı verilen yapılar sayesinde hücre hasarı riskini beraberinde getiren serbest radikallere karşı önemli bir koruyucu etki sunuyor.

Vücudu iltihaptan arındıran kür: Organları yenileyip, kansere karşı koruyor - 8

KANSERE KARŞI KORUYUCU

Kanserden artrite, diyabetten kalp hastalığına farklı hastalıklara sebep olabilecek serbest radikallere karşı koruyucu bir etkiye sahip olan reyhan, içeriğindeki fitokimyasallarla akciğer, karaciğer, cilt ve hatta ağız kanseri gibi birbirinden farklı kanser türlerine karşı koruma sağlıyor.

Vücudu iltihaptan arındıran kür: Organları yenileyip, kansere karşı koruyor - 9

TANSİYONU DENGELER

Reyhan tüm bunların yanında tansiyon üzerinde de etkili. Yüksek kan basıncı düzeylerini dengelemek için de reyhan tüketilebilir. Kalsiyum kanallarını bloke ederek tansiyonu dengelemeye yardımcı olan reyhan, etkili bir düzenleyici olarak öne çıkıyor. Kan akışını iyileştiren reyhan, içeriğindeki magnezyumla da zengin bir içerik sunuyor.

Vücudu iltihaptan arındıran kür: Organları yenileyip, kansere karşı koruyor - 10

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU'NIN REYHAN KÜRÜ

İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği reyhan kürü oldukça basit malzemelerle hazırlanıyor ve düzenli tüketildiğinde etkileri görülebiliyor. Hazırlanması ise son derece kolay. Bir su bardağı suyu kaynatıp, içine kuru reyhan yapraklarını ekleyin. Reyhan yapraklarını suyun içinde 5-10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Demlenen çayın üzerine yarım limonun suyunu sıkıp tüketebilirsiniz.

Vücudu iltihaptan arındıran kür: Organları yenileyip, kansere karşı koruyor - 11

REYHAN NASIL TÜKETİLİR?

Taze reyhan genellikle çoğu marketin sebze bölümünde bulunabilmektedir. Reyhan alırken canlı, koyu mor yapraklar olmasına dikkat edilmelidir. Hafif nemli bir bez veya kağıt havluya sararak buzdolabında saklanabilir. Reyhanın tadını çıkarmanın birçok yolu vardır. Öğünlere dahil etmek için bazı öneriler:

  • Reyhanı taze mozzarella peyniri ve domates dilimleri ile katlayın, biraz taze çekilmiş karabiber ekleyin ve üzerine zeytinyağı gezdirin.
  • Taze pişmiş bir pizzayı veya makarnayı tamamlamak için kullanın. (Bütün veya doğranmış olarak kullanabilirsiniz)
  • Ev yapımı çorbalara veya soslara karıştırın.
  • Ev yapımı pesto veya humusa ekleyin.
  • Bir lazanyaya sebze olarak koyun.
  • Izgara mısır salatası gibi bir salataya karıştırın.
  • Vanilyalı dondurmayı birkaç küçük reyhan yaprağıyla süsleyin.
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