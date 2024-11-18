Vücudu iltihaptan arındıran kür: Organları yenileyip, kansere karşı koruyor
Hindistan, Asya ve Afrika'ya özgü olan ve çinde bulundurduğu fitokimyasallar ile, akciğer kanseri, karaciğer kanseri, ağız kanseri ve cilt kanseri dahil olmak üzere farklı kanser türlüne karşı korunmaya yardımcı olan reyhan otu, vücut için adeta bir doğal ilaç. Reyhan, içeriğindeki öjenol, linalool ve sitronelol de dahil olmak üzere farklı uçucu yağlar vücuttaki iltihap düzeyini düşürebilir.
Reyhan bitkisinin bir başka ismi fesleğen şeklindedir. Bilimsel adı ocimum basilicum olan reyhan, ballıbabagiller familyasına aittir. Bu bitki genel olarak ılıman iklimi olan yerlerde yetişen bir bitkidir. Anavatanı Güney Asya olan reyhan bitkisinin yetişkin olanı 15 ile 60 santimetre arasında uzar. Türkiye'de Ege, Akdeniz'in kıyı bölgesinde sık bir şekilde yetişen reyhan bitkisi, oldukça faydalıdır.