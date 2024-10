Vücudu kolajene doyuruyor: Eklemleri güçlendirip gençleştiren besin

MEYVELER

Çilek, yaban mersini ve ahududu gibi meyveler antioksidanlar açısından zengindir ve C vitamini her ikisi de kolajen sentezi için önemlidir. C vitamini, kolajenin yapısını korumaya yardımcı olur ve onu hasardan korur.

Narenciye meyveleri (Portakal, Limon ve Greyfurt)



Bunlar, kolajeni sentezlemek ve parçalanmasını önlemek için çok önemli olan C vitamini açısından mükemmel kaynaklardır.