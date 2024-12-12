Vücudu protein deposuna çeviriyor: Magnezyum, manganez ve melatonin ne varsa onda!

Kuruyemişler lif, protein ve mikro besinler açısından zengindir ve bu da onları sağlıklı bir atıştırmalık yapar. Ancak içlerinde protein farklılık gösterir. Fındık en yüksek protein içeriğine sahip kuruyemişlerden biridir. Badem, fıstık ve diğer kuruyemişler biraz daha az protein sağlar, ancak yine de diğer yiyeceklerle birleştirildiğinde dengeli bir diyete katkıda bulunur.

Vücudu protein deposuna çeviriyor: Magnezyum, manganez ve melatonin ne varsa onda! - 1

Kuruyemişler harika bir lif, protein ve bir dizi mikro besin kaynağıdır. Sağlıklı bir atıştırmalık olarak mükemmeldir ve çeşitli tatlı ve tuzlu yemeklere eklenebilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Vücudu protein deposuna çeviriyor: Magnezyum, manganez ve melatonin ne varsa onda! - 2

Kuruyemişler bir protein merkezi olarak kabul edilirken, aynı zamanda sağlıklı yağlar, vitaminler, mineraller ve lif açısından da zengindir.

Vücudu protein deposuna çeviriyor: Magnezyum, manganez ve melatonin ne varsa onda! - 3

Ancak, kuruyemişlerdeki protein içeriği türe göre değişir ve genellikle et, yumurta veya baklagiller gibi diğer kaynaklar kadar protein içermezler. Bir avuç kuruyemiş yemek sağlığınız için iyi olabilir, ancak hepsi günlük protein alımınıza ulaşmanıza yardımcı olmayabilir.

Vücudu protein deposuna çeviriyor: Magnezyum, manganez ve melatonin ne varsa onda! - 4

İnsanlarda günlük protein değeri 2.000 kalorilik bir diyet için günde yaklaşık 50 gram olmalıdır.
Dengeli bir atıştırmalık için kuruyemişleri meyve veya yoğurtla birleştirdiğinizden emin olun. Protein alımınızı karşılamak için tüketebileceğiniz kuruyemişlerin listesi burada.

Vücudu protein deposuna çeviriyor: Magnezyum, manganez ve melatonin ne varsa onda! - 5

YER FISTIĞI

Yer fıstığı, ABD'de kuruyemişlerin en sevileni olarak kabul edilir ve cilt ve saç sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olan niasin ve biyotinin iyi kaynaklarıdır. Yer fıstığının ince kırmızı kabuğu antioksidanlar ve resveratrol içerdiğinden daha sağlıklıdır. Yer fıstığı 7 gram protein içerir.

Vücudu protein deposuna çeviriyor: Magnezyum, manganez ve melatonin ne varsa onda! - 6

BADEM

Badem, ABD'de en çok tüketilen kuru meyvedir ve 6 gram protein içerir. Badem, E Vitamini açısından zengindir ve cildi temizlemeye ve tırnakların uzamasına yardımcı olur. Ayrıca daha iyi göz görüşüne yardımcı olur.

Vücudu protein deposuna çeviriyor: Magnezyum, manganez ve melatonin ne varsa onda! - 7

ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı, yumurta gibi tamamen protein olan tek kuruyemiştir. Vücudun ihtiyaç duyduğu tüm dokuz aminoasidi içerir ve 6 gram protein içerir. Antep fıstığındaki yüksek lif sizi daha uzun süre tok tutar ve kısa sürede açlık hissi yaratmaz. Antep fıstığı melatonin ve magnezyum açısından iyi olduğundan, size daha dinlendirici bir uyku sağladığı için gece atıştırmalığı olarak mükemmeldir.

Vücudu protein deposuna çeviriyor: Magnezyum, manganez ve melatonin ne varsa onda! - 8

KAJU FISTIĞI

Kaju fıstığı, bitki bazlı proteinlerin mükemmel bir kaynağıdır ve veganlar tarafından büyük miktarlarda tüketilir, çünkü aldıkları tek protein kaynağıdır. Kaju fıstığı 4 gram protein içerir.

Vücudu protein deposuna çeviriyor: Magnezyum, manganez ve melatonin ne varsa onda! - 9

FINDIK

Fındık, lif açısından zengindir ve ons başına 4 gram protein içerir. Fındık potasyum, magnezyum ve manganez açısından zengindir ve vücuttaki kan basıncını düşürür.

Vücudu protein deposuna çeviriyor: Magnezyum, manganez ve melatonin ne varsa onda! - 10

CEVİZ

Ceviz, beyin sağlığı için önemli olan omega-3 yağ asitleri ve folat açısından zengindir. Ceviz, et tüketirken elde edilen protein seviyesine eşit olan tek kuruyemiş bazlı proteindir. Ons başına 4 gram protein içerirler.

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