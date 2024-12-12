Vücudu protein deposuna çeviriyor: Magnezyum, manganez ve melatonin ne varsa onda!

ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı, yumurta gibi tamamen protein olan tek kuruyemiştir. Vücudun ihtiyaç duyduğu tüm dokuz aminoasidi içerir ve 6 gram protein içerir. Antep fıstığındaki yüksek lif sizi daha uzun süre tok tutar ve kısa sürede açlık hissi yaratmaz. Antep fıstığı melatonin ve magnezyum açısından iyi olduğundan, size daha dinlendirici bir uyku sağladığı için gece atıştırmalığı olarak mükemmeldir.