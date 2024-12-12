Vücudu protein deposuna çeviriyor: Magnezyum, manganez ve melatonin ne varsa onda!
Kuruyemişler lif, protein ve mikro besinler açısından zengindir ve bu da onları sağlıklı bir atıştırmalık yapar. Ancak içlerinde protein farklılık gösterir. Fındık en yüksek protein içeriğine sahip kuruyemişlerden biridir. Badem, fıstık ve diğer kuruyemişler biraz daha az protein sağlar, ancak yine de diğer yiyeceklerle birleştirildiğinde dengeli bir diyete katkıda bulunur.
Kuruyemişler harika bir lif, protein ve bir dizi mikro besin kaynağıdır. Sağlıklı bir atıştırmalık olarak mükemmeldir ve çeşitli tatlı ve tuzlu yemeklere eklenebilir.