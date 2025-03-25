Vücudu yavaş yavaş öldüren 5 alışkanlık: Herkes aynı hatayı yapıyor

SİGARA-ALKOL KULLANIMI

Bu bilinen bir gerçektir, ancak çok az kişi bunun ne kadar tehlikeli olduğunun farkındadır. Sigara içmenin etkileri herkes tarafından görülebilse de, içki içmek de en büyük düşmanlarınızdan biridir, 'ara sıra içen' biri olsanız bile. Buna karşı koymanız gereken iki şey var. Sigara içiyorsanız, hemen bırakın ve içki içiyorsanız, tadının tadını alamaz hale gelene kadar tüketimi kademeli olarak azaltın.





