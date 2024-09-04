Vücudu yeniden doğmuş gibi yapan 5 altın besin! Yiyen adeta 10 yaş birden gençleşiyor

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini genellikle iyi bir nedenden dolayı süper yiyecek olarak lanse edilir. Bu küçük, koyu mavi taşlar, serbest radikallerin neden olduğu hasarla mücadele eden ve cildinizi erken yaşlanmaya karşı koruyan antioksidanlar, özellikle antosiyaninler ile doludur.

Yaban mersini ayrıca pürüzsüz ve esnek bir cilt için kolajen üretimini destekleyen C vitamini açısından da zengindir. Ek olarak antiinflamatuar özellikleri yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.