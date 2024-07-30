Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası"

Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, sebepsiz vücut ağrıları... Genellikle bu gibi durumlardan en az biriyle karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve daha dinamik hissetmek için Çin tıbbında yaygın olarak kullanılan bir yöntem var. Zu San Li masajı olarak bilinen bu yöntem vücudu adeta yeniliyor. Zu San Li, Çin’de ‘uzun ömür noktası’, Japonya’da ise “yüz hastalığın noktası” olarak adlandırılıyor. Her gün vücudunuzdaki bu noktaya dokunduğunuzda ve düzenli olarak masaj yaptığınızda şikayetçi olduğunuz tüm hastalıklardan kurtulabilirsiniz.

Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 1

"Zu San Li", Çin tıbbında ve akupunkturda önemli bir nokta olarak bilinir. "Zu San Li," özellikle sindirim sistemi ve genel sağlığı desteklemek için kullanılan bir akupunktur noktasıdır. Bu nokta, dizin hemen altında, tibia kemiğinin önünde ve diz kapağının biraz altında yer alır.

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Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 2
Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 3

Akupunktur ve geleneksel Çin tıbbında, "Zu San Li" noktasına yapılan uyarıların sindirim sistemi, bağışıklık sistemi ve genel enerji seviyeleri üzerinde olumlu etkiler yarattığına inanılır. Ayrıca, genel sağlık ve yaşam süresini uzatmaya yardımcı olduğuna da inanılır. Bunun yanı sıra, bu nokta genellikle sindirim sorunları, yorgunluk ve bağışıklık problemleri gibi çeşitli sağlık sorunlarını yönetmek için kullanılır.

Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 4

Uzun yaşamın sırrını araştıranlar son zamanlarda Çin İmparatoru Song'un uzun yaşamın sırrını öğrenmek için huzuruna getirdiği yaşlı adam Li'nin anlattıklarıyla karşı karşıya kalıyor. Babasından miras olarak çok değerli bir bilgi alan Zu San Li hakkında bir Japon efsanesi vardır: “uzun ömür noktası” veya “yüz hastalığın noktası”.

Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 5

Uzak Doğu ülkelerinde yaşayan insanlar uzun yaşamlarıyla dikkat çekiyor. Uzak Doğu'nun ilginç tedavi yöntemlerinden biri de geçtiğimiz günler de tekrar gündem oldu.

Çin’de ‘uzun ömür noktası’ olarak adlandırılan Zu San Li noktası, diz kapağının biraz altında yer alıyor. Efsaneye göre Zu San Li, babasının tavsiyesine uyarak her gün bu noktaya masaj yapmış ve onlarca imparatorun doğumundan ölümüne şahit olacak kadar uzun yaşamış. 

Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 6

Zu San Li tedavisinin hikayesi de şöyle başlamış. Çin efsanesi olarak bilinen "Vücuttaki yeniden başlat" tuşu, bir kez daha gündem oldu. Rivayete göre üç bin yıl önce Çin İmparatoru Song, adamlarını ülkenin en yaşlı kişisini bulmak için görevlendirir. Görevliler, 90 yaşındaki Li'yi bulup, getirirler.

Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 7

İmparator, uzun yaşamasının sırrını sorunca, "Zusanli noktasını ısıtıyorum"der. Elli yıl sonra İmparator Song yerine Tang geçer. O da ülkenin en yaşlı kişisinin bulunmasını ister. En yaşlı kişiyi arayanlar, bir kez daha Li'yi bulur. 140 yaşındaki Li şöyle der:

Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 8

"Ayda bir defa, dolunay çıktığında zusanli noktasını ısıtıyorum." Siz de bu yaşlı köylü gibi yapın. Zusanli ya da 'yaşam enerjisi noktası', 'dizin üç parmak altında' dizin pürüzlü derisinin sona erdiği yerdedir. Mümkünse her sabah bu noktaya masaj yapın."

Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 9

Spesifik noktalara parmak baskısıyla uygulanan akupresur yöntemi belirli organlarla bağlantılı meridyenlerin ve kanalların öğretilerine dayanır. Çin tıbbında vücut bir enerji sistemi olarak görülür ve masaj organların fonksiyonel aktivitelerini ve enerji akışlarını etkileyebilir.

Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 10

"UZUN ÖMÜR NOKTASI"

Zu San Li noktasını aktive etmek yenilenme ve iyileşme etkisi yaratabilir, yaşlanmayı önleyebilir. Çin'de bu nokta “uzun ömür noktası” olarak bilinirken, Japonya'da “yüz hastalığın noktası” olarak adlandırılır.

Vücudumuzda Zu San Li noktası diz kapağının biraz altındadır. Bu noktayı doğru tespit edebilmek için elinizi parmaklarınız aşağıya gelecek şekilde aynı dizinizin üstüne yerleştirin. Avuç içiniz dizinizi kaplasın.

Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 11

Örneğin sağ eliniz sağ dizinizin üstünde olsun. Zu San Li küçük tırnağınız ile yüzük parmağınızın tırnağı arasındaki noktadır. Eğer bu şekilde doğru noktayı bulamıyorsanız yere oturup dizlerinizi kendinize çekin. Ayaklarınız hala yerde olsun. Dizinizin altında daha yüksek bir alan fark edeceksiniz, parmağınızı onun üzerine koyup hafifçe bastırın. İşte bu nokta Zu San Li noktasıdır.

Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 12
Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 13

Zu San Li noktası bedenimizin alt yarısındaki organların çalışmasını kontrol eder. Adrenal bezleri, böbrekler, cinsel organlar, sindirim kanalının uygun bir şekilde çalışmasından sorumlu bölümlerin içinden geçen omuriliğin fonksiyonlarını yönetir.

Zu San Li noktasına masaj yaparak insan sağlığının koruyucusu rolünü üstlenen en güçlü salgı bezleri olan adrenal bezlerinizin (böbrek üstü bezleri) aktivitesini artırmış olacaksınız.

Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 14

Bu bezler kandaki hidrokortizon, adrenalin ve diğer önemli hormonları salgılarlar. “Uzun ömür noktası”na her gün düzenli masaj yaparsanız bedeninizdeki adrenal bezlerinin fonksiyonlarını şu şekilde normalize etmiş olursunuz:

Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 15

1. Kan basıncını dengeler
2. İnsülin, glikoz seviyelerinin dengelenmesi
3. Vücuttaki inflamasyonun azaltılması
4. Bağışıklık sisteminin düzenlenmesi

Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 16

ZU SAN Lİ NOKTASINA MASAJ YAPMANIN FAYDALARI

  • Kan basıncının sağlıklı seviyelerde seyretmesini sağlıyor.
  • Kan basıncını düzenlediği için tansiyon sorunu yaşayanlara da yardımcı oluyor.
  • Kandaki glikoz seviyesi üzerinde olumlu etkileri olduğu söyleniyor.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu çeşitli hastalıklardan koruyor.
  • Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesine destek oluyor.
  • Böbrek üstü bezlerinin doğru bir şekilde çalışmasına yardım ediyor.
  • Vücudun içsel dengesini bulmasını sağlayarak tüm sistemlerin sağlıkla çalışmasını sağladığı söyleniyor.
  • Vücut içindeki dengeyi sağladığı için de Zu San Li noktası yüz hastalığın noktası ve yeniden başlat tuşu olarak değerlendiriliyor.
Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 17

GÜNDE 10 DAKİKA YAPMAK YETİYOR

Bu noktayı masaj yaparak rahatlatmak için şu adımları izleyebilirsiniz. Zu San Li masajını günde 10 dakika yapabilirsiniz.

Noktanın Bulunması: Zu San Li noktası, diz kapağınızın alt kısmının yaklaşık dört parmak genişliğinde bir mesafede, tibia kemiğinin (bacağın ön kısmındaki kemik) kenarına yakın bir noktadır. Başka bir deyişle, diz kapağının hemen altında, bacağınızın ön kısmında, kemiğin biraz dışında yer alır.

Pozisyon: Rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın. Masaj yaparken rahat olmanız önemlidir.

Temizlik: Ellerinizin temiz olduğundan emin olun. Masaj yapmadan önce ellerinizi yıkayın.

Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 18

Basınç Uygulama: Başparmak veya işaret parmağınızla Zu San Li noktasına nazik bir basınç uygulayın. Basıncı çok fazla artırmamaya özen gösterin; hafif ve rahatlatıcı bir baskı yeterli olacaktır.

Dairevi Hareketler: Noktayı basınçlı bir şekilde dairesel hareketlerle masaj yaparak uyarın. Her bir hareketi 1-2 dakika boyunca yapabilirsiniz. Masaj sırasında rahatlamış hissetmeye çalışın. 10 dakika boyunca bu hareketi tekrarlamaya çalışın.

Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası" - 19

Dinlenme: Masajdan sonra birkaç dakika dinlenin. Hızlı hareket etmeyin ve bol su içmeye özen gösterin.

Bu tür bir masajın, sindirim sisteminizi rahatlatmasına ve genel enerji seviyelerinizi artırmasına yardımcı olabileceğini unutmayın. Ancak, herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya masajdan şüphe duyuyorsanız, bir sağlık profesyoneline danışmanız önemlidir.

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