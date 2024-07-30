Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası"
Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, sebepsiz vücut ağrıları... Genellikle bu gibi durumlardan en az biriyle karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve daha dinamik hissetmek için Çin tıbbında yaygın olarak kullanılan bir yöntem var. Zu San Li masajı olarak bilinen bu yöntem vücudu adeta yeniliyor. Zu San Li, Çin’de ‘uzun ömür noktası’, Japonya’da ise “yüz hastalığın noktası” olarak adlandırılıyor. Her gün vücudunuzdaki bu noktaya dokunduğunuzda ve düzenli olarak masaj yaptığınızda şikayetçi olduğunuz tüm hastalıklardan kurtulabilirsiniz.
"Zu San Li", Çin tıbbında ve akupunkturda önemli bir nokta olarak bilinir. "Zu San Li," özellikle sindirim sistemi ve genel sağlığı desteklemek için kullanılan bir akupunktur noktasıdır. Bu nokta, dizin hemen altında, tibia kemiğinin önünde ve diz kapağının biraz altında yer alır.