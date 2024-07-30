Vücudun bilgisayar gibi "yeniden başlat" tuşu var! Dizin 3 parmak altında: "Uzun ömür noktası"

Zu San Li tedavisinin hikayesi de şöyle başlamış. Çin efsanesi olarak bilinen "Vücuttaki yeniden başlat" tuşu, bir kez daha gündem oldu. Rivayete göre üç bin yıl önce Çin İmparatoru Song, adamlarını ülkenin en yaşlı kişisini bulmak için görevlendirir. Görevliler, 90 yaşındaki Li'yi bulup, getirirler.