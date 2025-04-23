Vücudun "enerji vitamini": B12 deposunu zirveye taşıyan besin
B12 vitamini sinir fonksiyonu, kırmızı kan hücresi oluşumu ve DNA üretimi için çok önemlidir, ancak birçok kişi, özellikle vejetaryenler, veganlar ve yaşlı yetişkinlerde eksiktir. Eksiklik belirtileri arasında yorgunluk, beyin sisi ve karıncalanma bulunur. Neyse ki yumurta, süt ürünleri, balık, karaciğer, kabuklu deniz ürünleri ve güçlendirilmiş tahıllar gibi B12 açısından zengin yiyecekleri tüketmek B12 eksikliğini önlemenize yardımcı olabilir.
Genellikle "enerji vitamini" olarak adlandırılan B12 vitamini, vücudumuzu sağlıklı ve dengeli tutmada başrol oynar.
Sinir fonksiyonu, kırmızı kan hücresi oluşumu ve DNA üretiminden sorumludur. Ancak şaşırtıcı bir şekilde birçok kişi, özellikle vejetaryenler, veganlar ve yaşlı yetişkinler, yeterince almaz.
B12 eksikliği sizi gizlice yakalayabilir. Erken belirtiler arasında yorgunluk, beyin sisi, sinirlilik ve ellerde veya ayaklarda karıncalanma bulunur. Tedavi edilmezse, sinir hasarı veya anemi gibi daha ciddi sağlık sorunlarına bile yol açabilir. İyi haber mi? Genellikle sadece doğru yiyecekleri yiyerek bir eksikliği düzeltebilir veya önleyebilirsiniz.