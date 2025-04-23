Vücudun "enerji vitamini": B12 deposunu zirveye taşıyan besin

BALIK (Somon, Ton Balığı, Sardalya)

Yağlı balıklar en zengin B12 kaynakları arasındadır ve masaya bol miktarda kalp sağlığına yararlı omega-3 getirirler. 3 gramlık (85 gr) bir somon porsiyonu yaklaşık 4,9 mcg B12 sağlar; bu günlük ihtiyacınızın %200'ünden fazlasıdır! Balık ayrıca iltihabı azaltmaya ve beyin sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Limon ve otlarla ızgara balık veya ton balığını salataya ekleyerek doyurucu, B12 dolu bir öğün elde edin.



KARACİĞER VE KIRMIZI ET



Sağlıklı etler, özellikle karaciğer, besin açısından çok zengindir. Bunları mideniz kaldırabiliyorsa, en yoğun B12 dozlarından birini sunarlar. Karaciğer, 3 gramlık porsiyon başına 70 mcg'den fazla B12 sağlar; günlük değerin %2.900'ünden fazlası! Ayrıca A vitamini, demir ve folat açısından da zengindir. Karaciğer sizin için önemli değilse, yağsız et parçaları da sağlam miktarda B12 sağlar.