Vücudun filtresini ilaç gibi temizliyor! Kimse sevmiyor ama böbreklerdeki zehri dışarı atıyor
Böbrekler vücut sağlığınız için önemlidir. Çünkü böbrekleriniz vücudunuzdaki zararlı maddeleri arındıran bir filtre görevi görür. Bu nedenle de böbreklerinizin sağlığını korumanız gerekir. Bunun için günlük alışkanlıklarınızı değiştirip, düzenli bir beslenme programı oluşturmalısınız. Doğadaki bazı besinler böbrekleri temizleme konusunda adeta bir ilaç görevi görüyor.
Böbrek, vücudun temel organlarından biridir ve esas olarak iki ana işlevi vardır: atıkların ve fazla sıvıların idrar yoluyla dışarı atılması ile kanın kimyasal dengesinin korunması.