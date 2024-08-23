Vücudun filtresini ilaç gibi temizliyor! Kimse sevmiyor ama böbreklerdeki zehri dışarı atıyor

LAHANA

Bu yoğun ve besleyici sebze, lif, C ve K vitaminleri açısından oldukça zengindir. Ayrıca düşük potasyum ve sodyum içeriği nedeniyle böbrekler daha iyi sindirebilir. Bununla birlikte, salatalardan ana yemeğe kadar çeşitli tarifleri deneyerek onu farklı şekillerde tüketebilirsiniz.