Vücudun hayati minerali: Magnezyum sabah mı, akşam mı içilmeli?
Magnezyum, uyku döngünüzü kontrol eden hormon olan melatonin üretmede önemli bir rol oynar. Yatmadan yaklaşık bir ila iki saat önce magnezyum almak rahatlamanıza ve iyi uyku kalitesi sağlamanıza yardımcı olabilir. Magnezyum glisinat ve sitrat, sakinleştirici etkileri olduğu için gece kullanımı için popüler seçeneklerdir. Peki, magnezyum alımı ne zaman olmalı?
Magnezyum, bir mineral olarak kas sağlığı, beyin fonksiyonu, enerji üretimi ve uyku kalitesi dahil olmak üzere vücuttaki birçok temel işlevi destekler. Sadece bu değil, magnezyumun vücuttaki iltihabı kontrol ettiği ve kaygı, kabızlık veya kötü uyku gibi sorunlara yardımcı olduğu da bilinmektedir. Ancak tüm takviyelerde olduğu gibi, onu ne zaman aldığınız tüm farkı yaratır.