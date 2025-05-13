Vücudun hayati minerali: Magnezyum sabah mı, akşam mı içilmeli?

MAGNEZYUM GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE NASIL ALINIR?

Magnezyumu her gün aynı saatte alarak sabit seviyeleri koruyun ve tutarlı faydalar elde edin.

Mide rahatsızlığınız varsa yiyeceklerle birlikte alın, ancak lif emilimi azaltabileceğinden aynı anda yüksek lifli öğünlerden kaçının.



Etkileşimleri önlemek için magnezyum takviyelerini diğer ilaçlardan en az 2 saat ayrı tutun.

Birini atlarsanız dozu ikiye katlamayın; sadece bir sonraki dozu her zamanki saatinizde alın.

İlaç almaya başlamadan önce önce doktorunuza danışın.