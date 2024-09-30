Vücudun sinsi düşmanı! Bu belirtiler gizli şekeri ele veriyor
Gizli şekerde kan şekeri seviyeleri normalden biraz daha yüksektir ancak diyabet olarak kabul edilebilecek kadar yüksek değildir. Vücut insülin direnci göstermeye başladığında bu durum gizli şeker olarak tanımlanır. Temel nedeni insülin direnci olan gizli şeker hastalığı, vücudun insülin ürettiği ancak bunu doğru şekilde kullanmadığı zamanda meydana gelir.
Harvard raporunda gizli şekeriniz varsa, bir yıl içinde tip 2 diyabet geliştirme ihtimaliniz yaklaşık %10'dur. Yaşamınız boyunca tip 2 diyabet geliştirme ihtimaliniz yaklaşık %70'tir" diyor. Peki, gizli şekeri önlemenin bir yolu var mı?