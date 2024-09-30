Vücudun sinsi düşmanı! Bu belirtiler gizli şekeri ele veriyor

GİZLİ ŞEKER NASIL KONTROL ALTINA ALINIR?

Bazı yaşam tarzı değişiklikleri yaparak ve sağlıklı alışkanlıklar edinerek kan şekeri seviyenizi düşürebilir ve tip 2 diyabet geliştirme riskinizi azaltabilirsiniz. İşte gizli şekeri tersine çevirmeye ve diyabetin başlamasını önlemeye yardımcı olabilecek birkaç basit ipucu



Gizli şekeri yönetmek sağlıklı ve dengeli bir diyet gerektirir. Meyve, sebze, tam tahıllar, yağsız protein ve sağlıklı yağlar gibi besin açısından zengin yiyecekler diyete dahil edilmelidir. Çok işlenmiş gıdalardan, şekerli içeceklerden ve yüksek kalorili atıştırmalıklardan kaçının. Yediğiniz karbonhidratlara dikkat etmek, basit şekerler yerine daha kompleks karbonhidratlar seçmek de kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur.