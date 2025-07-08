Vücudunuz size ne anlatıyor? Böbreklerinizin iyi olduğunu gösteren 5 işaret

4. SABAHLARI ŞİŞKİN BİR YÜZLE UYANMAMAK

Yüzde ya da göz çevresinde görülen sabah şişlikleri sadece uykusuzluk ya da tuzlu yemeklerin değil, böbreklerin sıvı dengesini yeterince sağlayamamasının da sonucu olabilir. Her sabah aynada şişkinlik olmadan karşılaşılan bir yüz, böbreklerin gece boyunca görevini başarıyla yerine getirdiğine işaret eder.





