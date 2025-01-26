Vücudunuzda 1'den fazla ben var mı? Bu işaretleri iyi tanıyın
Vücudunuzdaki benler genellikle zararsızdır ancak alışılmadık cilt büyümeleri veya değişiklikleri yakından izlenmelidir. Benlerin rengi, boyutu, şekli değişirse veya kaşınmaya veya kanamaya başlarsa, tıbbi yardım almak çok önemlidir. Vücudunuzdaki benler kanser riski taşıyor olabilir.
Vücuttaki benler oldukça yaygındır ve genellikle doğuştan olanlar zararsız olarak bilinir. Vücudunuzdaki benler, cilt renginizle eşleşir veya biraz daha koyu olabilir. Cildin birbirine sürtündüğü veya ciltte kıvrımların olduğu bölgelerde görülürler. Bunları boynunuzda, koltuk altlarınızda, göz kapaklarınızda, göğüslerinizin altında veya poponuzun etrafında görebilirsiniz.