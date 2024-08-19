Vücudunuzda geçmeyen şişkinlik varsa dikkat! Meğer bu hastalığın belirtisiymiş

Vücudunuzun çeşitli bölgelerinde şişkinlik oluşabilir. Genellikle yüz bölgesinde ödem birikir. Geçmek bilmeyen bu ödem ve şişkinliğin nedeninin aldığınız kilolar olduğunu sanıyor olabilirsiniz. Ancak bazen yediklerinize dikkat etmenize, egzersiz yapmanıza rağmen vücudunuzda rahatsız edici bir şişkinlik olabilir. Özellikle de yüz bölgesindeki anlamsız şişliğin nedenini anlamak zordur. Peki, bu şişkinliğin bazı hastalıkların habercisi olabileceğini düşündünüz mü?

Vücudunuzda geçmeyen şişkinlik varsa dikkat! Meğer bu hastalığın belirtisiymiş - 1

Vücudunuzda ve yüzünüzde oluşan şişkinlikle hayatınızın belirli bir dönemin karşı karşıya kalabilirsiniz.

SAĞLIK HABERLERİ

Vücudunuzda geçmeyen şişkinlik varsa dikkat! Meğer bu hastalığın belirtisiymiş - 2

Vücuttaki şişkinlikler genellikle birikmiş bir ödem olarak algılanır. Hatta bazen fazla kilolardan olduğu düşünülerek umursanmız. Ancak vücudunuzda ve yüzünüğzde geçmek bilmeyen şişkinliklerin bazı ciddi sonuçları olabilir.

Vücudunuzda geçmeyen şişkinlik varsa dikkat! Meğer bu hastalığın belirtisiymiş - 3

ALTINDA FARKLI NEDENLER YATIYOR OLABİLİR

Klinik psikolog Dr. Rajita Sinha gibi doktorlar, yüz bölgesinde meydana gelen şişkinlik gibi belirtiler, yanlış giden bir durumun işareti olabileceğini söylüyorlar.

Vücudunuzda geçmeyen şişkinlik varsa dikkat! Meğer bu hastalığın belirtisiymiş - 4

Yüzde meydana gelen farklılıklar yaşlanma ve kilo alımı ile ilgili durumlardan meydana gelse de altında farklı nedenlerde olabilir.

Dr. Sinha, bu durumun ortalam bir insanda meydana gelebilmesi için stres seviyelerinin çok yüksek olması gerektiğini anlattı.

Vücudunuzda geçmeyen şişkinlik varsa dikkat! Meğer bu hastalığın belirtisiymiş - 5

Vücudumuzun hemen hemen her yerinde hormon reseptörleri bulunur. Bu nedenle kan dolaşımından, bağışıklık sistemine, kaslarınıza, saçınıza, cildinize ve tırnaklarınıza kadar her yere tutunabilir ve onları etkileyebilirler.

Vücudunuzda geçmeyen şişkinlik varsa dikkat! Meğer bu hastalığın belirtisiymiş - 6

Vücudunuz bir yaralanmaya tepki verdiğinde, kortizol hormonunu salgılar. Bu durum ise sizi hasta edebilecek bakteriler ve diğer dış faktörleri yok etmek içindir.

Vücudunuzda geçmeyen şişkinlik varsa dikkat! Meğer bu hastalığın belirtisiymiş - 7

AŞIRI STRES

Kronik stres de vücutta benzer etkilere neden olabilir. Kan dolaşımına düzenli olarak büyük ölçüde kortizol gönderildiğinde iltihaplanma meydana gelebilir. Bu durum ise yüz ya da vücudunuzun diğer bölgelerinde şişlik meydana gelmesini sağlar. Ancak uzmanların yaptıkları açıklamalara göre bu durum oldukça nadir görülür.

Vücudunuzda geçmeyen şişkinlik varsa dikkat! Meğer bu hastalığın belirtisiymiş - 8

Yalnızca ameliyat olan, steroid kullanan ya da altta yatan bazı sağlık sorunları yaşayan kişilerde görülür. Örneğin, Cushing hastalığı bu duruma örnek gösterilebilir. Bu hastalık sonucunda kronik şişme, kilo alımı ve yüzün yuvarlaklaşması gözlemlenebilir.

DAHA FAZLA GÖSTER