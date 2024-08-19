Vücudunuzda geçmeyen şişkinlik varsa dikkat! Meğer bu hastalığın belirtisiymiş

AŞIRI STRES

Kronik stres de vücutta benzer etkilere neden olabilir. Kan dolaşımına düzenli olarak büyük ölçüde kortizol gönderildiğinde iltihaplanma meydana gelebilir. Bu durum ise yüz ya da vücudunuzun diğer bölgelerinde şişlik meydana gelmesini sağlar. Ancak uzmanların yaptıkları açıklamalara göre bu durum oldukça nadir görülür.