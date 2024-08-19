Vücudunuzda geçmeyen şişkinlik varsa dikkat! Meğer bu hastalığın belirtisiymiş
Vücudunuzun çeşitli bölgelerinde şişkinlik oluşabilir. Genellikle yüz bölgesinde ödem birikir. Geçmek bilmeyen bu ödem ve şişkinliğin nedeninin aldığınız kilolar olduğunu sanıyor olabilirsiniz. Ancak bazen yediklerinize dikkat etmenize, egzersiz yapmanıza rağmen vücudunuzda rahatsız edici bir şişkinlik olabilir. Özellikle de yüz bölgesindeki anlamsız şişliğin nedenini anlamak zordur. Peki, bu şişkinliğin bazı hastalıkların habercisi olabileceğini düşündünüz mü?
Vücudunuzda ve yüzünüzde oluşan şişkinlikle hayatınızın belirli bir dönemin karşı karşıya kalabilirsiniz.