Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir

Vücudunuzun çeşitli bölgelerinde pek çok ben olabilir. Çoğu zaman bu benlere aldırış etmezsiniz. Ancak vücudunuzdaki benler pek çok hastalığın habercisi olabilir. Genellikle zararsız olarak gözlemlediğiniz benler, size pek çok mesaj verebilir.

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 1

Vücuttaki benler genellikle zararsızdır ve çoğunlukla estetik kaygılarla ilgilidirler. Ancak bazı durumlarda benlerin potansiyel sağlık riskleri olabilir.

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Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 2

Vücuttaki benlerin çeşitleri;

Normal Benler: Genellikle düz, düzensiz sınırlı, tek renkli ve genellikle küçük olan benlerdir. Bu tür benler genellikle zararsızdır.

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 3

Atipik Benler: Büyük, düzensiz sınırlı, çok renkli veya asimetrik olan benler. Bu tür benler melanom riski taşıyabilir ve daha dikkatli izlenmelidir.

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 4

Melanom: Cilt kanseri türü olan melanom, melanosit adı verilen hücrelerden kaynaklanır ve genellikle cilt yüzeyindeki benlerden gelişir. Erken teşhis önemlidir çünkü melanom erken aşamada tedavi edilebilir.

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 5

Ben Değişiklikleri: Benlerin boyutunda, renginde, şeklinde veya yüzey özelliklerinde herhangi bir değişiklik (örneğin kanama, kaşıntı, kabuklanma) fark ederseniz, bir dermatologa danışmanız önemlidir.

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 6

Risk Faktörleri: Güneşe aşırı maruz kalma, açık ten, ailede melanom öyküsü gibi faktörler melanom riskini artırabilir.

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 7

Çoğu zaman doğuştan gelen ancak bazı durumlarda yaş ilerledikçe sonradan da ortaya çıkmaya başlayan benler, birçok kişinin önemsemediği lekeler olarak vücudumuzda yerini alır.

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 8

Bulunduğu bölgelere göre bazı durumlarda sağlığımızı tehdit eden benler aslında bazı hastalıkların habercisi olabiliyor.

Vücuttaki çıktığı yerler ve sayılarıyla ilgili ipuçları veren benlerle ilgili yapılan bir çalışma ise ben sayısıyla insan ömrü arasında ilişkiler olabileceğini gözler önüne serdi.

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 9

Beyaz tenli kişilerde ortalama 30 adet ben bulunurken, bazı kişilerde bu rakam 400'e kadar çıkabiliyor. Peki vücuttaki bu ben sayıları neyi ifade ediyor?

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 10

Benler yaşla birlikte kaybolma eğiliminde olduğundan, Kings College London İkiz Araştırma Birimi'ndeki bilim kişileri, ben sayısı ile yaşlanma hızının bir göstergesi olan telomer uzunluğu arasındaki ilişkiyi inceledi.

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 11

100'den fazla çok sayıda beni olan kişilerin biyolojik yaşlarının, 25'ten az olanlara göre, altı ila yedi yıl daha genç olduğunu söylüyor.

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 12

Beyaz kan hücrelerindeki uzun telomerler, kalp, kemik gibi farklı organ ve dokuların yaşlanmasının yavaşlaması ile ilişkili olduğunu belirtti.

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 13

Bunun sonucunda daha uzun telomerlere sahip kişilerin benlerinin yaşlanmayı geciktirdiğini gösterdi.

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 14

BENLER BU HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR

Vücuttaki benler çeşitli hastalıkların habercisi olabilir, ancak her ben mutlaka bir sağlık problemi anlamına gelmez. Benlerin olası sağlık ilişkileri arasında şunlar bulunabilir:

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 15

Melanom: En ciddi cilt kanseri türüdür. Asimetrik şekilli, düzensiz sınırlara sahip, renk değişiklikleri gösteren veya çapı 6 mm'den büyük olan benler melanom belirtisi olabilir.

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 16

Basal Hücreli Karsinom ve Skuamöz Hücreli Karsinom: Bu türler daha az tehlikeli olmakla birlikte, tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabilir. Yara gibi görünen ve iyileşmeyen, kabuk bağlayan veya kanayan benler bu tür cilt kanserlerinin belirtisi olabilir.

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 17

Nevüsler: Çoğu ben aslında nevüs olarak adlandırılan iyi huylu cilt lezyonlarıdır. Ancak bazı atipik nevüsler, özellikle çok sayıda bulunuyorlarsa, melanom riskini artırabilir.

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 18

Hormonal Değişiklikler: Gebelik, ergenlik veya yaşlanma gibi dönemlerde hormonal değişiklikler benlerin sayısında veya görünümünde değişikliklere neden olabilir.

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 19

Genetik Faktörler: Bazı ben türleri ailesel olabilir ve genetik bir yatkınlık gösterebilir.

Güneşe Maruz Kalma: Güneşe fazla maruz kalmak, özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde benlerin sayısını artırabilir ve bazı cilt kanserleri riskini yükseltebilir.

Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir - 20

ÖNEMLİ! Her yeni ben veya mevcut bir bende değişiklik fark edildiğinde, bir dermatolog tarafından değerlendirilmesi önemlidir.

Özellikle hızlı büyüyen, renk değiştiren, kaşıntılı veya kanayan benler doktor tarafından incelenmelidir. Her ben kanser belirtisi olmasa da, erken teşhis ve tedavi, cilt kanserlerinin başarılı bir şekilde yönetilmesinde çok önemlidir.

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