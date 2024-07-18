Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir
Vücudunuzun çeşitli bölgelerinde pek çok ben olabilir. Çoğu zaman bu benlere aldırış etmezsiniz. Ancak vücudunuzdaki benler pek çok hastalığın habercisi olabilir. Genellikle zararsız olarak gözlemlediğiniz benler, size pek çok mesaj verebilir.
Vücuttaki benler genellikle zararsızdır ve çoğunlukla estetik kaygılarla ilgilidirler. Ancak bazı durumlarda benlerin potansiyel sağlık riskleri olabilir.