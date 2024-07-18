Vücudunuzdaki benler bu hastalığın habercisiymiş! Hemen kontrol edin: Benlerin sayısı insan ömrüyle ilişkili olabilir

Bulunduğu bölgelere göre bazı durumlarda sağlığımızı tehdit eden benler aslında bazı hastalıkların habercisi olabiliyor.

Vücuttaki çıktığı yerler ve sayılarıyla ilgili ipuçları veren benlerle ilgili yapılan bir çalışma ise ben sayısıyla insan ömrü arasında ilişkiler olabileceğini gözler önüne serdi.