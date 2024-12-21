Vücudunuzun imdat çağrısı! Uzun sürmesi tehlikeli hastalıkların habercisi olabiliyor

Hıçkırık, neredeyse herkesin hayatında yaşadığı bir durumdurç. Hatta fetüslerde anne karnında ve birçok hayvan türünde hıçkırık nöbetlerinin meydana geldiği gösterilmiştir. Hıçkırığın fizyolojisi oldukça karmaşıktır. Bu motor hareket, istemsiz bir reflekstir. Ancak bir türlü geçmeyen hıçkırıklar sinir bozucu olduğu kadar tehlikeli de olabilir.

Vücudunuzun imdat çağrısı! Uzun sürmesi tehlikeli hastalıkların habercisi olabiliyor - 1

Hıçkırığın nedenleri, oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir ve kesin bir açıklama yapmak zordur. Ancak refleksin oluşumunda temel mekanizma, belirli sinirlerin uyarılması ve bu uyarımın ardından diyaframın ani kasılmasıdır.

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Vücudunuzun imdat çağrısı! Uzun sürmesi tehlikeli hastalıkların habercisi olabiliyor - 2

Bu süreç, beyindeki "hıçkırık merkezi" olarak bilinen bölgenin aktif hale gelmesiyle başlar ve refleks, bir dizi sinirsel ve kas hareketiyle sonuçlanır. Glottisin hızla kapanmasıyla oluşan karakteristik "hık" sesi ise bu zincirin son halkasını oluşturur.

Vücudunuzun imdat çağrısı! Uzun sürmesi tehlikeli hastalıkların habercisi olabiliyor - 3

UZUN SÜREN HIÇKIRIK NEDENLERİ

Hıçkırığın fizyolojik işlevi hâlâ tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Bazı teoriler, bu refleksin evrimsel kökenlere dayandığını ve günümüzde işlevini yitirmiş bir kalıntı olduğunu öne sürmektedir.

Vücudunuzun imdat çağrısı! Uzun sürmesi tehlikeli hastalıkların habercisi olabiliyor - 4

Hıçkırıklar genellikle zararsızdır ve birkaç dakika sürer. Ancak, 48 saatten uzun süren hıçkırıklar "kalıcı hıçkırık" olarak adlandırılır. Eğer bir aydan uzun süre devam ederse, bu durum "inatçı hıçkırık" olarak tanımlanır.

Vücudunuzun imdat çağrısı! Uzun sürmesi tehlikeli hastalıkların habercisi olabiliyor - 5

Tıbbi açıdan bakıldığında, kalıcı ya da inatçı hıçkırıkların tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Basit reflekslerden kaynaklanan hıçkırık genellikle kendiliğinden geçse de, eğer bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkıyorsa, öncelikle bu hastalığın tedavi edilmesi gerekir.

Vücudunuzun imdat çağrısı! Uzun sürmesi tehlikeli hastalıkların habercisi olabiliyor - 6

Hıçkırığın nedenleri aşağıdaki durumlarla ilişkilendirilmiştir:

Alkol tüketimi

Aşırı sigara içmek

Geçici olarak şişmiş bir mide – bu, aşırı yemek yemek ya da hızlı yemek yemek, sıcak veya gazlı içecekler içmek ya da hava yutmak nedeniyle oluşabilir

Hızlı yemek yemek veya baharatlı yiyecekler yemek

Stres, korku veya heyecan gibi ani duygular

Diyaframı kontrol eden sinirleri tahriş eden herhangi bir hastalık

Hiperventilasyon (bu durumda kandaki karbondioksit seviyeleri azalır)

Vücudunuzun imdat çağrısı! Uzun sürmesi tehlikeli hastalıkların habercisi olabiliyor - 7

HIÇKIRIK HANGİ HASTALIĞIN HABERCİSİ?

Bazı rahatsızlıkların uzun süreli hıçkırıkları tetiklemesi mümkündür. Bu durumlar, hıçkırık refleksinin normal kontrol mekanizmasını bozabilir ve şunları içerebilir:



Vücudunuzun imdat çağrısı! Uzun sürmesi tehlikeli hastalıkların habercisi olabiliyor - 8

Ensefalit

Alkolizm

Menenjit

Multipl skleroz

İnme

Travmatik beyin hasarı

Tümörler


Barbitüratlar, anestezikler (özellikle karın organlarını içeren işlemlerden sonra), kortikosteroidler, benzodiazepinler ve sakinleştiriciler gibi bazı ilaçlar

Vücudunuzun imdat çağrısı! Uzun sürmesi tehlikeli hastalıkların habercisi olabiliyor - 9

Uzun süreli hıçkırık vakalarının çoğu, herhangi bir tıbbi tedavi olmaksızın kendiliğinden geçer. Ancak, altta yatan bir hastalık söz konusuysa, bu hastalığın tedavisi etkili olabilir.

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