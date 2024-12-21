Vücudunuzun imdat çağrısı! Uzun sürmesi tehlikeli hastalıkların habercisi olabiliyor
Hıçkırık, neredeyse herkesin hayatında yaşadığı bir durumdurç. Hatta fetüslerde anne karnında ve birçok hayvan türünde hıçkırık nöbetlerinin meydana geldiği gösterilmiştir. Hıçkırığın fizyolojisi oldukça karmaşıktır. Bu motor hareket, istemsiz bir reflekstir. Ancak bir türlü geçmeyen hıçkırıklar sinir bozucu olduğu kadar tehlikeli de olabilir.
Hıçkırığın nedenleri, oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir ve kesin bir açıklama yapmak zordur. Ancak refleksin oluşumunda temel mekanizma, belirli sinirlerin uyarılması ve bu uyarımın ardından diyaframın ani kasılmasıdır.