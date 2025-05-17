Vücut kitle indeksi nedir, nasıl hesaplanır? Vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplama

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini duyurdu. Peki, vücut kitle indeksi nedir, nasıl hesaplanır?

Vücut kitle indeksi nedir, nasıl hesaplanır? Vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplama - 1

Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması nedeniyle "vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplama" konusu gündem oldu. 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin, vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri gerçekleştireceğini bildiren Memişoğlu, fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirileceğini, bu sayede kişilere diyetisyenlerce beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacağını vurguladı.

SAĞLIK HABERLERİ

Vücut kitle indeksi nedir, nasıl hesaplanır? Vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplama - 2

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ NEDİR?

Vücut Kitle İndeksi (VKİ), bir kişinin boyuna göre kilosunun sağlıklı olup olmadığını değerlendirmek için kullanılan basit bir hesaplama yöntemidir.


Vücut kitle indeksi nedir, nasıl hesaplanır? Vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplama - 3

Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut kütlesinin (kg), uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ'nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.

Vücut kitle indeksi nedir, nasıl hesaplanır? Vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplama - 4

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ HESAPLAMA

Hesaplama yapılırken kişinin kilogram cinsinden vücut ağırlığı, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünür. Yani vücut kitle indeksi, kilo bölü boyun karesi formülüyle bulunur. Örneğin bir kişi 70 kilo ve 1.75 metre boyundaysa, 70 ÷ (1.75 x 1.75) işlemi yapılır ve sonuç yaklaşık 22.9 çıkar. Bu değer 18.5 ile 24.9 arasında olduğu için kişi normal kilolu kabul edilir.

Vücut kitle indeksi nedir, nasıl hesaplanır? Vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplama - 5

Vücut kitle indeksi sadece bir tahmindir ve kişinin vücut yapısı, kas oranı veya yaşı gibi faktörleri dikkate almaz. Bu yüzden detaylı bir sağlık değerlendirmesi için uzman görüşü alınması önemlidir.

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