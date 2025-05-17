Vücut kitle indeksi nedir, nasıl hesaplanır? Vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplama

Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması nedeniyle "vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplama" konusu gündem oldu. 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin, vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri gerçekleştireceğini bildiren Memişoğlu, fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirileceğini, bu sayede kişilere diyetisyenlerce beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacağını vurguladı.