Vücutta B12'nin azaldığının işaretiymiş: B12 deposunu doldurmak için sofranızdan eksik etmeyin

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN NEDENİ

B12 vitamini eksikliği belirtileri yavaş yavaş ortaya çıkabilir ve bunları görmezden gelmek kolaydır. Tipik belirtiler arasında şunlar bulunur:



Sürekli güçsüzlük veya bitkinlik.

Ellerde ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma.

Odaklanma yetersizliği veya hafıza sorunları.

Sarılık veya soluk cilt.

Ağrılı veya şişmiş dil.

Bunlardan herhangi biri tanıdık geliyorsa, B12 seviyenizi kontrol etmek için kan testi yaptırmanız önemlidir.