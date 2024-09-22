Vücuttaki eksikliği bitkin hissettiriyor! Sabahları yorgun, halsiz uyanmanın asıl nedeni

Tam bir gece uykusundan sonra bile kendinizi sık sık bitkin mi hissediyorsunuz? Yorgunluk birçok faktörden kaynaklanabilir, ancak en çok göz ardı edilen nedenlerden biri besin eksikliğidir. Vücudunuzun en iyi şekilde çalışması için vitamin ve mineral dengesine ihtiyacı vardır. Belirli besinler eksik olduğunda, kendinizi bitkin, halsiz ve konsantre olamamış hissedebilirsiniz.

Vücuttaki eksikliği bitkin hissettiriyor! Sabahları yorgun, halsiz uyanmanın asıl nedeni - 1

Sürekli yorgunluğunuzun arkasında olabilecek 5 yaygın eksiklik

DEMİR EKSİKLİĞİ

Vücudunuzdaki oksijen demir tarafından taşınır. Demir eksikliğiniz olduğunda kırmızı kan hücreleriniz kaslarınıza ve dokularınıza yeterli oksijen sağlayamaz.

SAĞLIK HABERLERİ

Vücuttaki eksikliği bitkin hissettiriyor! Sabahları yorgun, halsiz uyanmanın asıl nedeni - 2

Bu, kendinizi zayıf ve bitkin hissetmenize neden olabilir. Demir eksikliği kadınlarda, özellikle de adet dönemi ağır olanlarda daha yaygındır.

Vücuttaki eksikliği bitkin hissettiriyor! Sabahları yorgun, halsiz uyanmanın asıl nedeni - 3

Anemi, sıklıkla bitkinlik, baş dönmesi ve nefes darlığı olarak ortaya çıkan düşük demire neden olan bir hastalıktır.

Vücuttaki eksikliği bitkin hissettiriyor! Sabahları yorgun, halsiz uyanmanın asıl nedeni - 4

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

D vitamini, enerji düzenlemesinde ve ruh hali dengesinde önemli bir rol oynar. Yeterli miktarda olmadığında, uyuşuk veya çökkün hissedebilirsiniz.

Vücuttaki eksikliği bitkin hissettiriyor! Sabahları yorgun, halsiz uyanmanın asıl nedeni - 5

Güneş ışığı D vitamininin önemli bir kaynağı olduğundan, zamanlarının çoğunu içeride geçirenler eksiklik riski altındadır. Düşük D vitamini seviyeleri yorgunluğa ve kas zayıflığına yol açabilir.

Vücuttaki eksikliği bitkin hissettiriyor! Sabahları yorgun, halsiz uyanmanın asıl nedeni - 6

Yağlı balık ve güçlendirilmiş süt gibi yiyecekleri tüketmek ve özellikle kış aylarında takviyeler almak enerji seviyenizi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Vücuttaki eksikliği bitkin hissettiriyor! Sabahları yorgun, halsiz uyanmanın asıl nedeni - 7

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Kırmızı kan hücresi üretimi ve sinir fonksiyonlarının hepsi B12 vitaminine bağlıdır. Bu vitaminin ciddi eksikliği ruh hali değişimlerine, hafıza sorunlarına ve aşırı bitkinliğe neden olabilir.

Vücuttaki eksikliği bitkin hissettiriyor! Sabahları yorgun, halsiz uyanmanın asıl nedeni - 8

Veganlar ve vejetaryenler özellikle risk altındadır çünkü hayvansal ürünler B12'nin birincil kaynağıdır. Yorgunluk, beyinde bulanıklık ve ellerde ve ayaklarda karıncalanma B12 eksikliğinin belirtileridir. Güçlendirilmiş tahıllar, süt ürünleri, yumurta yemek veya B12 takviyesi almayı düşünmek bu tür eksiklikleri önleyebilir.

Vücuttaki eksikliği bitkin hissettiriyor! Sabahları yorgun, halsiz uyanmanın asıl nedeni - 9

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ

Magnezyum, enerji üretimi ve kas fonksiyonu dahil olmak üzere yüzlerce bedensel işlevde rol oynar. Düşük magnezyum seviyeleri yorgunluğa, sinirliliğe ve kas kramplarına yol açabilir

Vücuttaki eksikliği bitkin hissettiriyor! Sabahları yorgun, halsiz uyanmanın asıl nedeni - 10

Yetersiz magnezyum alımı uykunuzu da etkileyebilir ve yorgunluk hissini kötüleştirebilir. Badem, avokado ve yapraklı yeşillikler gibi yiyecekler mükemmel magnezyum kaynaklarıdır, ancak diyetinizde eksik varsa takviyeler de faydalı olabilir.

Vücuttaki eksikliği bitkin hissettiriyor! Sabahları yorgun, halsiz uyanmanın asıl nedeni - 11

FOLAT EKSİKLİĞİ

B9 vitamini olarak da bilinen folat, DNA üretimi ve hücre büyümesi için önemlidir. Özellikle hamile kadınlar için çok önemlidir ancak aynı zamanda herkesin enerji seviyelerinde de rol oynar.

Vücuttaki eksikliği bitkin hissettiriyor! Sabahları yorgun, halsiz uyanmanın asıl nedeni - 12

Folat eksikliği yorgunluğa, konsantrasyon eksikliğine ve sinirliliğe yol açabilir. Daha fazla yapraklı yeşillik, fasulye ve turunçgiller yiyerek folat seviyenizi artırabilirsiniz. Bazı durumlarda folik asit takviyesi gerekebilir.

DAHA FAZLA GÖSTER