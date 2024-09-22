Vücuttaki eksikliği bitkin hissettiriyor! Sabahları yorgun, halsiz uyanmanın asıl nedeni
Tam bir gece uykusundan sonra bile kendinizi sık sık bitkin mi hissediyorsunuz? Yorgunluk birçok faktörden kaynaklanabilir, ancak en çok göz ardı edilen nedenlerden biri besin eksikliğidir. Vücudunuzun en iyi şekilde çalışması için vitamin ve mineral dengesine ihtiyacı vardır. Belirli besinler eksik olduğunda, kendinizi bitkin, halsiz ve konsantre olamamış hissedebilirsiniz.
Sürekli yorgunluğunuzun arkasında olabilecek 5 yaygın eksiklik
DEMİR EKSİKLİĞİ
Vücudunuzdaki oksijen demir tarafından taşınır. Demir eksikliğiniz olduğunda kırmızı kan hücreleriniz kaslarınıza ve dokularınıza yeterli oksijen sağlayamaz.