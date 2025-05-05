Vücuttaki eksikliği çocuklukta başlıyor: Ölümcül kalp hastalığı nedeni

Ancak çalışma gözlemsel nitelikte olduğu için, doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurulamıyor. Yine de uzmanlar, düşük D vitamini düzeylerinin kalp hastalığı risk faktörleriyle bağlantılı olduğunu vurguluyor.



NHS’e göre, bir ila dört yaş arasındaki tüm çocukların yıl boyunca günlük D vitamini takviyesi alması öneriliyor. Daha büyük çocuklar ve yetişkinler için ise özellikle sonbahar ve kış aylarında takviye kullanımı tavsiye ediliyor.





