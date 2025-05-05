Vücuttaki eksikliği çocuklukta başlıyor: Ölümcül kalp hastalığı nedeni

İngiltere'deki çocukların beşte biri, yetişkinlerin ise altıda biri D vitamini eksikliği yaşıyor. Kemik sağlığı başta olmak üzere birçok bedensel işlev için hayati öneme sahip olan D vitamini, güneş ışığı ve besinler yoluyla vücuda alınıyor. Yeni bir araştırmaya göre, çocukluk döneminde düşük D vitamini seviyelerine sahip bireylerde, yetişkinlikte kalp hastalığına yakalanma riski belirgin şekilde artıyor.

Vücuttaki eksikliği çocuklukta başlıyor: Ölümcül kalp hastalığı nedeni - 1

İngiltere'deki çocukların beşte biri, yetişkinlerin ise altıda biri D vitamini eksikliği yaşıyor. Kemik sağlığı başta olmak üzere birçok bedensel işlev için hayati öneme sahip olan D vitamini, güneş ışığı ve besinler yoluyla vücuda alınıyor.

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Vücuttaki eksikliği çocuklukta başlıyor: Ölümcül kalp hastalığı nedeni - 2

Eksikliği, çocuklarda raşitizm gibi kemik deformitelerine, yetişkinlerde ise kas zayıflığı, kemik ağrısı ve ruh hali bozukluklarına neden olabiliyor.


Vücuttaki eksikliği çocuklukta başlıyor: Ölümcül kalp hastalığı nedeni - 3

Finlandiya’da yürütülen ve Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan çalışmada, çocukluktaki D vitamini eksikliği ile yetişkinlikte aterosklerotik kardiyovasküler hastalık (ASCVD) gelişimi arasındaki ilişki incelendi. Ateroskleroz, atardamarların yağlı plaklarla tıkanması sonucu ortaya çıkan ve kalp krizi ile felce yol açabilen ciddi bir sağlık sorunu olarak biliniyor.


Vücuttaki eksikliği çocuklukta başlıyor: Ölümcül kalp hastalığı nedeni - 4

Araştırma, Finlandiya'nın Turku Üniversitesi bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. 1980 yılında, 3 ila 18 yaş aralığındaki 3.516 çocuğun D vitamini seviyeleri ölçüldü. Ortalama seviye 51,3 nmol/L olarak belirlendi. Takip edilen katılımcıların yaklaşık %3’ü (95 kişi), ilerleyen yaşlarında ASCVD geçirdi.

D vitamini seviyesi 37 nmol/L’nin altında olan çocuklarda risk daha da artıyor. Özellikle 35 nmol/L’nin altındaki değerlerde, kalp hastalığı riskinin iki katına çıktığı tespit edildi. Araştırmacılar, elde edilen bulguların çocukluk dönemindeki D vitamini düzeylerinin düzenli izlenmesi gerektiğine işaret ettiğini belirtiyor.


Vücuttaki eksikliği çocuklukta başlıyor: Ölümcül kalp hastalığı nedeni - 5

Ancak çalışma gözlemsel nitelikte olduğu için, doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurulamıyor. Yine de uzmanlar, düşük D vitamini düzeylerinin kalp hastalığı risk faktörleriyle bağlantılı olduğunu vurguluyor.

NHS’e göre, bir ila dört yaş arasındaki tüm çocukların yıl boyunca günlük D vitamini takviyesi alması öneriliyor. Daha büyük çocuklar ve yetişkinler için ise özellikle sonbahar ve kış aylarında takviye kullanımı tavsiye ediliyor.


Vücuttaki eksikliği çocuklukta başlıyor: Ölümcül kalp hastalığı nedeni - 6

D vitamini, somon, sardalya, yumurta sarısı ve güçlendirilmiş kahvaltılık gevrekler gibi bazı besinlerde doğal olarak bulunabiliyor.

Bu bulgular, D vitamini eksikliğinin yalnızca kemik sağlığını değil, uzun vadede kalp sağlığını da tehdit ettiğine dair önemli kanıtlar sunuyor.

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