Vücuttaki eksikliği çocuklukta başlıyor: Ölümcül kalp hastalığı nedeni
İngiltere'deki çocukların beşte biri, yetişkinlerin ise altıda biri D vitamini eksikliği yaşıyor. Kemik sağlığı başta olmak üzere birçok bedensel işlev için hayati öneme sahip olan D vitamini, güneş ışığı ve besinler yoluyla vücuda alınıyor. Yeni bir araştırmaya göre, çocukluk döneminde düşük D vitamini seviyelerine sahip bireylerde, yetişkinlikte kalp hastalığına yakalanma riski belirgin şekilde artıyor.
İngiltere'deki çocukların beşte biri, yetişkinlerin ise altıda biri D vitamini eksikliği yaşıyor. Kemik sağlığı başta olmak üzere birçok bedensel işlev için hayati öneme sahip olan D vitamini, güneş ışığı ve besinler yoluyla vücuda alınıyor.