Vücuttaki eksikliği görme kaybına kadar gidiyor: Belirtiler yavaş ilerliyor
Milyonlarca insanı etkileyen A vitamini eksikliği, başta çocuklar olmak üzere savunmasız gruplar için ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanlar, eksikliğin zamanında fark edilmemesi durumunda kalıcı görme kaybı ve bağışıklık sistemi çöküşü gibi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.
Moda diyetlerin ve takviye furyalarının gölgesinde kalan A vitamini eksikliği, özellikle düşük gelirli ülkelerde halk sağlığını tehdit eden sessiz bir kriz haline gelmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), A vitamini eksikliğini çocuklarda önlenebilir körlüğün en yaygın nedeni olarak tanımlarken, bu durumun aynı zamanda hastalık ve ölüm riskini de önemli ölçüde artırdığını bildiriyor.
A vitamini; sağlıklı görme, güçlü bir bağışıklık sistemi, cilt sağlığı ve hücre büyümesi için hayati öneme sahip. Ancak hamile kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere birçok birey, bu eksikliğe farkında olmadan açık hale geliyor.