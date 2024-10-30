Vücuttaki eksikliği hasta ediyor: Saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar ve sivilceler en net belirtisi
Pul pul dökülen kuru bir cilt, sivilceler, kırılgan tırnaklar ve aşırı saç dökülmesi beslenme eksikliğinin belirtileri olabilir. Vücudunuz ihtiyacı olan vitamin ve minerali alamadığında bazı belirtilerle kendini gösterir. Önemsemediğiniz bu belirtiler bazı ciddi hastalıkların da habercisi olabilir.
Hızlı ve tempolu yaşam tarzı nedeniyle sağlık genellikle göz ardı edilir. Sağlık ihtiyaçlarına gereken önemi vermeyi atladığınızda bu durum hem vücudunuza hem de zihninize yansır. Sağlıklı ve bütünsel bir yaşam tarzını sürdürmek için yeterli besin, vitamin ve mineral aldığınızdan emin olmak hayati önem taşır.