Vücuttaki eksikliği hasta ediyor: Saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar ve sivilceler en net belirtisi

BESLENME EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Vücudumuzun gerekli besinlerden yoksun olduğunu gösteren birkaç belirti vardır.



KURU CİLT VE AKNE



Cilt muhtemelen yetersiz beslenmenin ilk darbesini alan yerlerden biridir. Besleyici ve dengeli bir diyet sürdürmek iyi bir cilt sağlığı için hayati önem taşır. Kuru, pul pul dökülen cilt veya egzama gibi rahatsızlıklar, bu yağlar cildin lipid bariyerini korumak için gerekli olduğundan, omega-3 yağ asidi eksikliğine işaret edebilir. Bu gibi durumlarda, diyete yağlı balık eklemek tavsiye edilir.