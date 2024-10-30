Vücuttaki eksikliği hasta ediyor: Saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar ve sivilceler en net belirtisi

Pul pul dökülen kuru bir cilt, sivilceler, kırılgan tırnaklar ve aşırı saç dökülmesi beslenme eksikliğinin belirtileri olabilir. Vücudunuz ihtiyacı olan vitamin ve minerali alamadığında bazı belirtilerle kendini gösterir. Önemsemediğiniz bu belirtiler bazı ciddi hastalıkların da habercisi olabilir.

Vücuttaki eksikliği hasta ediyor: Saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar ve sivilceler en net belirtisi - 1

Hızlı ve tempolu yaşam tarzı nedeniyle sağlık genellikle göz ardı edilir. Sağlık ihtiyaçlarına gereken önemi vermeyi atladığınızda bu durum hem vücudunuza hem de zihninize yansır. Sağlıklı ve bütünsel bir yaşam tarzını sürdürmek için yeterli besin, vitamin ve mineral aldığınızdan emin olmak hayati önem taşır.

SAĞLIK HABERLERİ

Vücuttaki eksikliği hasta ediyor: Saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar ve sivilceler en net belirtisi - 2

Ancak, bazen bu temel besinleri diyetimizle elde etmek zor olabilir. Beslenme eksiklikleri, vücut ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral veya diğer besinleri yeterince almadığında ortaya çıkar.

Vücuttaki eksikliği hasta ediyor: Saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar ve sivilceler en net belirtisi - 3

Vücudumuz bu tür eksikliklerle karşılaştığında, bazı  belirtilerle kendini gösterir. Pul pul bir cilt, kırılgan tırnaklar, ve aşırı saç dökülmesi vücudunuzdaki bazı vitaminlerin eksikliğini ortaya çıkarır.

Vücuttaki eksikliği hasta ediyor: Saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar ve sivilceler en net belirtisi - 4

BESLENME EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Vücudumuzun gerekli besinlerden yoksun olduğunu gösteren birkaç belirti vardır.

KURU CİLT VE AKNE

Cilt muhtemelen yetersiz beslenmenin ilk darbesini alan yerlerden biridir. Besleyici ve dengeli bir diyet sürdürmek iyi bir cilt sağlığı için hayati önem taşır. Kuru, pul pul dökülen cilt veya egzama gibi rahatsızlıklar, bu yağlar cildin lipid bariyerini korumak için gerekli olduğundan, omega-3 yağ asidi eksikliğine işaret edebilir. Bu gibi durumlarda, diyete yağlı balık eklemek tavsiye edilir.

Vücuttaki eksikliği hasta ediyor: Saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar ve sivilceler en net belirtisi - 5

A vitamini cilt hücresi üretimi için çok önemlidir ve eksikliği pürüzlü, kuru lekelere, sivilcelere veya akneye yol açabilir. Havuç ve kabak gibi sebzeler, karaciğer, balık ve yumurta A vitamini açısından zengindir.

Vücuttaki eksikliği hasta ediyor: Saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar ve sivilceler en net belirtisi - 6

AĞIZDA YARA VE DUDAKLARDA ÇATLAK

Düzenli ağız yaraları ve dudaklarda çatlaklar, vücuttaki B vitaminleri, özellikle B2, B6, B12 veya folat eksikliğinin bazı bariz belirtileri olabilir.

Demir eksikliği ayrıca soluk veya şiş bir dille de kendini gösterebilirken, C vitamini eksikliği diş eti kanamasına ve tahrişe yol açabilir. Turunçgiller, domatesler, patatesler ve yeşil ve kırmızı dolmalık biberler C vitamininin iyi kaynaklarıdır.

Vücuttaki eksikliği hasta ediyor: Saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar ve sivilceler en net belirtisi - 7

SAÇ DÖKÜLMESİ

Hızla incelen saçlar veya aşırı saç dökülmesi genellikle demir, çinko veya biotin (B7 vitamini) eksikliğinin sonucudur. Demir, saç köklerine oksijen iletmede önemli bir rol oynarken, çinko doku büyümesine ve onarımına yardımcı olur.

Vücuttaki eksikliği hasta ediyor: Saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar ve sivilceler en net belirtisi - 8

KIRILGAN TIRNAKLAR

Biyotin eksikliği tırnakları da etkileyebilir ve kırılgan hale getirebilir, bazen pullu bir döküntü ile birlikte görülür. Çinko deniz ürünlerinde, kırmızı ette, kümes hayvanlarında ve süt ürünlerinde bulunurken, biotin baklagillerde, mantarlarda, avokadolarda ve yumurta sarısında bulunur.

Vücuttaki eksikliği hasta ediyor: Saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar ve sivilceler en net belirtisi - 9

ANEMİ

Anemi, beslenme eksikliğinin en yaygın belirtilerinden biridir. Anemi, vücudun yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresi üretmediği veya kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşımak için yeterli hemoglobine sahip olmadığı bir durumdur.

AĞIZ ÜLSERİ

Ağız ülseri, ağzın içini kaplayan hassas dokunun bir kısmının (mukoza zarı) kaybı veya aşınmasıdır. Ağız ülseri olarak da bilinen aftlar, B vitamini veya demir eksikliğinden kaynaklanabilir.

Vücuttaki eksikliği hasta ediyor: Saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar ve sivilceler en net belirtisi - 10

VİTAMİN EKSİKLİĞİ

D vitamini eksikliği yetersiz beslenme, güneş ışığı eksikliği veya bağırsak malabsorbsiyonundan kaynaklanabilir. Öte yandan, A vitamini eksikliği bağışıklık sisteminde hasara ve nispeten düşük ışıkta görmenin zor veya imkansız olduğu gece körlüğüne yol açabilir.

KAS ZAYIFLIĞI

Yetersiz beslenme kaslarda azalmaya yol açabilir ve bu da işlevi bozabilir. Kronik D vitamini eksikliği, kemik dokularının yumuşaması olan raşitizme de neden olabilir.

Vücuttaki eksikliği hasta ediyor: Saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar ve sivilceler en net belirtisi - 11

YORGUNLUK, İŞTAHSIZLIK, KİLO KAYBI

Vücudun enerji üretmek için yeterli protein alamadığı bir yetersiz beslenme durumu. Yetersiz beslenme aşırı yorgunluğa yol açabilir. İştahsızlık kişinin önemli ölçüde kilo vermesine neden olur, bağışıklık sistemini içeriden zayıflatır, bu da vücudu enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirir, hatta yaraların iyileşme hızını azaltır.

Vücuttaki eksikliği hasta ediyor: Saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar ve sivilceler en net belirtisi - 12

DEPRESYON

Düşük B12 seviyeleri, oksidatif stresi, DNA hasarını ve hücre ölümünü artırarak depresyona katkıda bulunabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

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