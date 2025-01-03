Vücuttaki eksikliği hastaneye yatmanıza neden oluyor: Bu 2 vitamin organların temel taşı

Sağlıklı bir yaşam için vücudunuz her zaman vitamine ihtiyaç duyar. Vitamin eksiklikleri vücudunuz için ciddi sorunlara yol açabilir. İngiltere'de vitamin eksiklikleri nedeniyle hastaneye yatışlarda endişe verici bir artış olduğunu ve demir ve B vitamini eksiklikleriyle ilgili vakalarda önemli artışlar olduğunu bildirdi. Bu eksiklikleri gidermek için temel semptomlar ve diyet önerileri vurgulandı; bunlar arasında demir açısından zengin yiyecekler ve B12 vitamini kaynakları tüketmenin önemi de yer alıyor.

Vücuttaki eksikliği hastaneye yatmanıza neden oluyor: Bu 2 vitamin organların temel taşı - 1

İngiltere'de vitamin eksikliği nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi sayısında 'endişe verici' bir artış yaşandı. NHS rakamlarına göre, 2023-24'te 191.927 kişi demir eksikliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Vücuttaki eksikliği hastaneye yatmanıza neden oluyor: Bu 2 vitamin organların temel taşı - 2

Bu, bir önceki yıla (2022-23) kıyasla %11'lik bir artış. Bu rakam, 20.396 hastane yatışı olan 1998-99'dan neredeyse 10 kat daha fazla. 2023-24'te, 2.630 kişi B vitamini eksikliği (folat hariç) nedeniyle hastaneye kaldırıldı, bu bir önceki yıla göre %15'lik bir artış ve 1998-99'daki yatışların üç katı.

Vücuttaki eksikliği hastaneye yatmanıza neden oluyor: Bu 2 vitamin organların temel taşı - 3

B12 vitamini veya folat eksikliği anemisi, 2023-24'te 3.490 hastane yatışına neden oldu, bu bir önceki yılın rakamlarına benzer, ancak PA Media haber ajansının analizine göre yatış sayısı 836 olduğu için 1998-99'a kıyasla oldukça endişe verici.

Vücuttaki eksikliği hastaneye yatmanıza neden oluyor: Bu 2 vitamin organların temel taşı - 4


Veriler, C vitamini eksikliği ve kalsiyum eksikliği nedeniyle hastaneye kaldırılan kişiler hakkında endişe verici bir içgörü sağladı. Vitamin eksikliği nasıl tanınır ve önlenir?

Vücuttaki eksikliği hastaneye yatmanıza neden oluyor: Bu 2 vitamin organların temel taşı - 5

DEMİR EKSİKLİĞİ

Demir eksikliği, aneminin en yaygın nedenidir. Yetersiz demir alımı, gebelik, adet görme, iç kanama, demir emiliminin olmaması, endometriozis ve genetik, bu eksikliğin yaygın nedenlerinden bazılarıdır.

Vücuttaki eksikliği hastaneye yatmanıza neden oluyor: Bu 2 vitamin organların temel taşı - 6

NE YENİR?

  • Yeşilliklerinizi, özellikle tere ve kıvırcık lahanayı yiyin
  • Ekstra demir içeren güçlendirilmiş tahıllar ve ekmek
  • Et
  • Kayısı, kuru erik ve kuru üzüm gibi kuru meyveler
  • Bakliyatlar (fasulye, bezelye ve mercimek)
Vücuttaki eksikliği hastaneye yatmanıza neden oluyor: Bu 2 vitamin organların temel taşı - 7

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Bu, vücuttaki B12 vitamini seviyelerinin yetersiz olmasından kaynaklanan ve genellikle kansızlığa ve nörolojik semptomlara yol açan bir durumdur.

Vücuttaki eksikliği hastaneye yatmanıza neden oluyor: Bu 2 vitamin organların temel taşı - 8

B12 EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

  • Hızlı nefes alma veya nefes darlığı
  • Baş ağrıları
  • Hazımsızlık
  • İştahsızlık
  • Çarpıntı
  • Görme sorunları
  • Zayıf veya yorgun hissetme
  • İshal
  • Ağrılı veya kırmızı dil, bazen ağız ülserleriyle birlikte
  • Hafıza, anlama ve yargılama sorunları (bilişsel değişiklikler)
Vücuttaki eksikliği hastaneye yatmanıza neden oluyor: Bu 2 vitamin organların temel taşı - 9

NE YENİR?

Et, özellikle sığır eti (özellikle karaciğer ve sakatatlar)
Kümes hayvanları, özellikle tavuk ve hindi.

Vücuttaki eksikliği hastaneye yatmanıza neden oluyor: Bu 2 vitamin organların temel taşı - 10

Balık (somon, ton balığı, alabalık, sardalya, uskumru) ve kabuklu deniz ürünleri (midye, istiridye, yengeç, ıstakoz) gibi deniz ürünleri

Vücuttaki eksikliği hastaneye yatmanıza neden oluyor: Bu 2 vitamin organların temel taşı - 11

Süt, peynir (örn. İsviçre peyniri, mozzarella) ve yoğurt gibi süt ürünleri B12 Vitamini için iyi kaynaklardır

Yumurta, özellikle sarısı

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