Vücuttaki eksikliği hastaneye yatmanıza neden oluyor: Bu 2 vitamin organların temel taşı
Sağlıklı bir yaşam için vücudunuz her zaman vitamine ihtiyaç duyar. Vitamin eksiklikleri vücudunuz için ciddi sorunlara yol açabilir. İngiltere'de vitamin eksiklikleri nedeniyle hastaneye yatışlarda endişe verici bir artış olduğunu ve demir ve B vitamini eksiklikleriyle ilgili vakalarda önemli artışlar olduğunu bildirdi. Bu eksiklikleri gidermek için temel semptomlar ve diyet önerileri vurgulandı; bunlar arasında demir açısından zengin yiyecekler ve B12 vitamini kaynakları tüketmenin önemi de yer alıyor.
İngiltere'de vitamin eksikliği nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi sayısında 'endişe verici' bir artış yaşandı. NHS rakamlarına göre, 2023-24'te 191.927 kişi demir eksikliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.