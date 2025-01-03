Vücuttaki eksikliği hastaneye yatmanıza neden oluyor: Bu 2 vitamin organların temel taşı

Bu, bir önceki yıla (2022-23) kıyasla %11'lik bir artış. Bu rakam, 20.396 hastane yatışı olan 1998-99'dan neredeyse 10 kat daha fazla. 2023-24'te, 2.630 kişi B vitamini eksikliği (folat hariç) nedeniyle hastaneye kaldırıldı, bu bir önceki yıla göre %15'lik bir artış ve 1998-99'daki yatışların üç katı.