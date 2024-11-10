Vücuttaki eksikliği kansere yol açıyor: Bu vitaminler hayati önem taşıyor
Vitaminlerin vücudun düzgün çalışmasına yardımcı olmak için farklı görevleri vardır. C, A ve D vitaminlerinin düşük seviyelerde olması genel sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Hatta bazı vitaminlerin eksiklikleri kanser gibi ciddi hastalıkların riskini artırabilir.
Belirli vitamin eksiklikleri kanser riskinin arttığına işaret edebilir. C, A ve D vitaminlerinin düşük seviyeleri ve eser mineral selenyum, mide, yemek borusu, akciğerler, meme, prostat ve kolon kanserleri de dahil olmak üzere çeşitli kanserler geliştirme riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkilendirilmiştir.