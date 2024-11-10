Vücuttaki eksikliği kansere yol açıyor: Bu vitaminler hayati önem taşıyor

Vitaminlerin vücudun düzgün çalışmasına yardımcı olmak için farklı görevleri vardır. C, A ve D vitaminlerinin düşük seviyelerde olması genel sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Hatta bazı vitaminlerin eksiklikleri kanser gibi ciddi hastalıkların riskini artırabilir.

Vücuttaki eksikliği kansere yol açıyor: Bu vitaminler hayati önem taşıyor - 1

Belirli vitamin eksiklikleri kanser riskinin arttığına işaret edebilir. C, A ve D vitaminlerinin düşük seviyeleri ve eser mineral selenyum, mide, yemek borusu, akciğerler, meme, prostat ve kolon kanserleri de dahil olmak üzere çeşitli kanserler geliştirme riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkilendirilmiştir.

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Vücuttaki eksikliği kansere yol açıyor: Bu vitaminler hayati önem taşıyor - 2

Vücut her zaman vitamine ihtiyaç duyar. Vücudun ihtiyacı olan vitamini besinler yoluyla karşılayabilirsiniz.

Vücuttaki eksikliği kansere yol açıyor: Bu vitaminler hayati önem taşıyor - 3

Vitaminlerin vücudun düzgün çalışmasına yardımcı olmak için farklı görevleri vardır. Bazı vitaminler enfeksiyonlara direnmenize ve sinirlerinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olurken, diğerleri vücudunuzun yiyeceklerden enerji almasına veya kanınızın düzgün şekilde pıhtılaşmasına yardımcı olabilir.

Vücuttaki eksikliği kansere yol açıyor: Bu vitaminler hayati önem taşıyor - 4

Sonuç olarak, yetersiz miktarda vitamin tüketimi kanser ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Vücuttaki eksikliği kansere yol açıyor: Bu vitaminler hayati önem taşıyor - 5

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

C vitamini için başka bir isim olan askorbik asit, güçlü antioksidan özelliklere sahip suda çözünen bir vitamindir. Bağışıklık tepkisi, yara iyileşmesi ve kolajen oluşumu için gereklidir.

Özellikle yemek borusu, mide ve akciğer kanserleri olmak üzere bazı malignitelerin daha yüksek riski, daha düşük C vitamini alımıyla ilişkilendirilmiştir.

Vücuttaki eksikliği kansere yol açıyor: Bu vitaminler hayati önem taşıyor - 6

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Yağda çözünen A vitamini, hücresel gelişim, immünolojik tepki ve görme için gereklidir. Retinoid olarak bilinen aktif A vitamini formları, hücre gelişimi için gereklidir. Araştırmalar, A vitamini eksikliğinin mide, yemek borusu ve akciğerler de dahil olmak üzere bazı kanser türlerinin gelişme şansını artırabileceğini göstermiştir.

Vücuttaki eksikliği kansere yol açıyor: Bu vitaminler hayati önem taşıyor - 7

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Yağda çözünen D vitamini, bağışıklık sistemi işlevi, kemik sağlığı ve kalsiyum metabolizması için gereklidir. Dünya çapında insanların büyük bir yüzdesi, özellikle güneş ışığına az maruz kalan veya yetersiz gıda tüketen bölgelerde D vitamini eksikliğinden muzdariptir. Birçok çalışmada düşük D vitamini seviyelerinin, diğer malignitelerin yanı sıra meme, prostat, kolorektal ve pankreas kanserleri geliştirme riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Vücuttaki eksikliği kansere yol açıyor: Bu vitaminler hayati önem taşıyor - 8


2011 yılının başlarında yapılan bir çalışmada, kanserli 160 erkek ve kadına bakan araştırmacılar, kan örnekleri yoluyla D vitamini düzeylerini değerlendirdi.

En sık konulan tanılar meme, prostat, akciğer, tiroid ve kolorektal kanserlerdi. Örneklerin yüzde 42'sinde D vitamini eksikliği vardı.

Vücuttaki eksikliği kansere yol açıyor: Bu vitaminler hayati önem taşıyor - 9

SELENYUM EKSİKLİĞİ

Antioksidan özelliklere sahip bir eser mineral olan selenyum, hücreleri oksidatif hasara karşı savunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için gereklidir. Selenyum eksikliği, diğer kanserlerin yanı sıra cilt, akciğer, prostat ve kolorektal kanserleri geliştirme şansının artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Vücuttaki eksikliği kansere yol açıyor: Bu vitaminler hayati önem taşıyor - 10

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Vitamin ihtiyacını besinler yoluyla karşılamanız önemlidir. Herhangi bir uzmana danışmadan bilinçsizce takviye vitaminler kullanmayın.

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