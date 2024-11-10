Vücuttaki eksikliği kansere yol açıyor: Bu vitaminler hayati önem taşıyor

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

C vitamini için başka bir isim olan askorbik asit, güçlü antioksidan özelliklere sahip suda çözünen bir vitamindir. Bağışıklık tepkisi, yara iyileşmesi ve kolajen oluşumu için gereklidir.

Özellikle yemek borusu, mide ve akciğer kanserleri olmak üzere bazı malignitelerin daha yüksek riski, daha düşük C vitamini alımıyla ilişkilendirilmiştir.