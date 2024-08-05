Vücuttaki eksikliği kemikleri zayıflatıyor! Kaya gibi güçlü kemikler için 5 sağlıklı ipucu
Kemikler, vücudun temel destek sistemidir, hayati organları korur ve hareketi mümkün kılar. Çeşitli vücut fonksiyonları için hayati önem taşıyan kalsiyum ve fosfor gibi temel mineraller için önemli bir görev üstlenir. Kemikler, kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin üretildiği kemik iliğini barındırır ve kan sağlığında önemli bir rol oynar.
Kemik dejenerasyonu büyük bir sağlık krizidir. Kemik dejenerasyonu, kemik yoğunluğu ve gücündeki azalma nedeniyle yaşla birlikte doğal olarak meydana gelir.