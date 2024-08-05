Vücuttaki eksikliği kemikleri zayıflatıyor! Kaya gibi güçlü kemikler için 5 sağlıklı ipucu

Yaşlandıkça, kemik oluşumu ve emilimi arasındaki denge değişir ve bu da kemik kütlesinde net bir kayba yol açar.

Osteoporoz olarak bilinen bu süreç, kemik oluşturan hücrelerde (osteoblastlar) azalma ve kemik emen hücrelerde (osteoklastlar) artış sonucu oluşur ve kemikleri daha gözenekli ve kırılmaya yatkın hale getirir.