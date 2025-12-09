Vücuttaki geçmeyen ağrıların nedeniymiş. Severek tüketiliyordu ama bir zararı var

Peki, kahvenin vücut üzerindeki etkileri neler?

KAHVE TÜKETMENİN FAYDASI VAR MI?

Kahve, içerdiği kafein sayesinde merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı bir etki yapar. Bu da uyku halini engeller, zihinsel uyanıklığı artırır ve odaklanmayı kolaylaştırır. Öğle saatlerinde yorgunluk hissettiğinizde bir fincan kahve, sizi canlandırabilir. Antioksidan açısından zengin olan kahve, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak, hücresel hasarı azaltır ve çeşitli hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

ENERJİ VERİCİ ETKİSİ VAR

Kahvenin içerisinde yer alan kafein, kaslara daha fazla oksijen gitmesini sağlar ve bu da spor yaparken daha iyi performans göstermenizi sağlar. Yapılan bazı çalışmalar, kahve tüketiminin depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletebileceğini öne sürüyor. Kafein, serotonin ve dopamin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını teşvik ederek ruh halinizi iyileştirebilir.

Genellikle sabahları tüketilen kahvenin metabolizmayı hızlandırıcı bir etkisi olduğu da söyleniyor.