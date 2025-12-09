Vücuttaki geçmeyen ağrıların nedeniymiş. Severek tüketiliyordu ama bir zararı var
09.12.2025 12:55
Son Güncelleme: 09.12.2025 12:56
AA
Kahve severek tüketilen içeceklerin başında geliyor. Ancak yapılan son araştırmalarda kahvenin bir zararı ortaya çıktı.
Kahve, dünya genelinde milyonlarca insanın sabahlarını canlandıran, sosyal ortamlarda keyifle içilen ve uzun yıllardır popüler olan bir içecek. Ancak son yıllarda kahvenin hem faydaları hem de potansiyel zararları üzerine yapılan araştırmalar artmış durumda.
Yapılan son araştırmalarda kahve sevenleri üzen bir haber geldi.
Polonya'da yapılan araştırma, yaşlılarda fazla kahve tüketiminin kronik ağrıların artmasına, daha fazla balık tüketiminin ise ağrı yoğunluğunun azalmasına yol açtığını ortaya koydu.
The Independent gazetesinde yer alan habere göre, Polonya'daki Nicolaus Copernicus Üniversitesinden akademisyenler, kahve ve balık tüketiminin ağrıya etkisine ilişkin araştırma yaptı.
Araştırmada, iki yıl boyunca 60 ila 88 yaşlarındaki 205 sağlıklı yetişkine balık ve kahve tüketimleri ile 10 puanlık ölçek üzerinden ağrı yoğunlukları soruldu.
KRONİK AĞRILARI ARTIRIYOR
Kahve tüketimini artıranlarda, azaltanlara kıyasla ağrı yoğunluğunda 6.56 puanlık artış görülürken, yağlı balık tüketimini artıranların kronik ağrı yoğunluğunda 4.45 puanlık azalma belirlendi.
Öte yandan, araştırmanın sonuçlarının yorumlanmasında "dikkatli" olunması ve varılan sonuçları doğrulamak için yeni araştırmalar gerektiği kaydedildi.
Peki, kahvenin vücut üzerindeki etkileri neler?
KAHVE TÜKETMENİN FAYDASI VAR MI?
Kahve, içerdiği kafein sayesinde merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı bir etki yapar. Bu da uyku halini engeller, zihinsel uyanıklığı artırır ve odaklanmayı kolaylaştırır. Öğle saatlerinde yorgunluk hissettiğinizde bir fincan kahve, sizi canlandırabilir. Antioksidan açısından zengin olan kahve, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak, hücresel hasarı azaltır ve çeşitli hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.
ENERJİ VERİCİ ETKİSİ VAR
Kahvenin içerisinde yer alan kafein, kaslara daha fazla oksijen gitmesini sağlar ve bu da spor yaparken daha iyi performans göstermenizi sağlar. Yapılan bazı çalışmalar, kahve tüketiminin depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletebileceğini öne sürüyor. Kafein, serotonin ve dopamin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını teşvik ederek ruh halinizi iyileştirebilir.
Genellikle sabahları tüketilen kahvenin metabolizmayı hızlandırıcı bir etkisi olduğu da söyleniyor.
Ancak kahvenin bu faydalarının yanı sıra aşırı tüketimi sağlık açısından pek çok riski beraberinde getirebiliyor. Keyifle tükettiğiniz kahve aşırı tüketildiğinde vücut sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip.
KALP ÇARPINTISI VE YÜKSEK TANSİYON
Kahve, kafein içerdiği için fazla tüketildiğinde kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon ve düzensiz kalp ritmi gibi sorunlara yol açabilir. Özellikle kalp rahatsızlığı olan kişilerde bu tür sorunlar daha belirgin hale gelebilir. Ayrıca aşırı ya da geç saatte tüketilen kahve uykusuzluğa yol açabilir.
BAŞ AĞRISI VE SİNİRLİLİK
Düzenli olarak aşırı miktarda kahve tüketmek, kafeine karşı bir bağımlılık geliştirilmesine neden olabilir. Bu durumda, kafein alımını azaltmak zorlaşır ve yoksunluk belirtileri, baş ağrısı, sinirlilik ve yorgunluk gibi sorunlar ortaya çıkabilir.