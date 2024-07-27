Vücuttaki kirli kanı temizliyor, mikropları atıyor! Daha faydalısı yok: Doğanın "karaciğer doktoru"

Hepatit B ve C gibi virüsler karaciğer hasarına neden olabilir. Bu nedenle, risk altında olan kişilerin (örneğin, sağlık çalışanları, kan nakli geçmişi olanlar) hepatit aşılarını yaptırmaları ve koruyucu önlemler almaları önemlidir.



Temiz su içmek, vücudu detoksifiye etmek ve karaciğer sağlığını desteklemek için önemlidir.Düzenli egzersiz yapmak, vücuttaki yağ miktarını azaltabilir, insülin direncini düzeltebilir ve genel sağlığı destekleyebilir. Bu da karaciğer sağlığına olumlu etki eder.