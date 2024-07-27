Vücuttaki kirli kanı temizliyor, mikropları atıyor! Daha faydalısı yok: Doğanın "karaciğer doktoru"
Vücudunuzdaki iltihap, ödem, toksin, şişkinlik gibi sorunlardan kurtulmak için beslenmenize özen göstermelisiniz. Besinler vücut sağlığınızı doğrudan etkiler. Bazı besinlerin tüketimini artırmak sindirim sisteminiz çalıştırır ve vücutta biriken zararlı maddeleri daha kolay dışarı atmanıza yardımcı olur. Bu besinler ayrıca karaciğerdeki yağı da temizler.
Karaciğer yağlanması gün geçtikçe sıklığı artan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkabiliyor Bugün obezitesi ve Tip 2 diyabeti olan kişiler dışında herhangi bir sağlık sorunu olmayan birçok kişi de sağlıksız beslenmekten kaynaklı karaciğer problemleri görülebiliyor.