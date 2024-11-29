Vücuttaki tümörü küçültüyor: Kansere iyi geldiği ispatlanan 2 mucize bitki

Sağlıklı bir ömür sürmek, kronik hastalıkların riskini azaltmanın altın kurallarından biri beslenme. Sağlıklı bir beslenme biçimi vücudunuzu hastalıklara karşı koruyabilir. Özellikle doğada bulunan bazı bitkiler, vücudun temizlenmesine hatta kanser gibi ciddi ve tehlikeli hastalıkların gelişimini azaltmaya yardımcı olabilir.

Vücuttaki tümörü küçültüyor: Kansere iyi geldiği ispatlanan 2 mucize bitki - 1

Vücudu hastalıklardan korumak ve kanser gibi tehlikeli hastalıkların riskini azaltmak için bazı bitkileri beslenme listenize ekleyebilirsiniz.

SAĞLIK HABERLERİ

Vücuttaki tümörü küçültüyor: Kansere iyi geldiği ispatlanan 2 mucize bitki - 2

Günümüzde kanser, dünya genelinde en sık görülen ve en fazla can kaybına neden olan hastalıklar arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek kanser riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğine dikkat çekiyor. Bu noktada özellikle sağlıklı beslenme alışkanlıklarının, kanserden korunmada kritik bir rol oynadığı vurgulanıyor.

Bilimsel araştırmalara göre, sebze, meyve, tam tahıllar, baklagiller ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir diyet, birçok kanser türünün riskini azaltabilir. Örneğin, lif içeriği yüksek gıdaların kolon kanseri riskini düşürdüğü, antioksidan bakımından zengin meyve ve sebzelerin ise vücudu hücresel hasarlardan koruduğu biliniyor.

Vücuttaki tümörü küçültüyor: Kansere iyi geldiği ispatlanan 2 mucize bitki - 3

Bunun yanı sıra işlenmiş gıdalar, aşırı şeker tüketimi, doymuş yağlar ve alkolün kanser riskini artırdığına dair güçlü kanıtlar bulunuyor. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), işlenmiş et ürünlerinin (sucuk, sosis, salam vb.) kolon kanseri riskini artırdığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Beslenmenin yanı sıra düzenli fiziksel aktivite, ideal kilo kontrolü, sigara ve alkol kullanımından uzak durmak gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları da kanserden korunmada önemli bir yere sahip

Vücuttaki tümörü küçültüyor: Kansere iyi geldiği ispatlanan 2 mucize bitki - 4

2019 yılında International Journal of Molecular Science dergisinde kekiğin anti-tümör etkilerini inceleyen bir araştırmada kekik ve biberiyenin vücuttaki tümörü baskılayıcı özelliği olduğu ortaya çıktı.

Farelerde, kontrollere kıyasla iki farklı konsantrasyondaki kekiğin tümör hacmini sırasıyla %85 ve %84 oranında azalttığı bulundu. Araştırmacılar, kontrollere kıyasla tümörlerin sıklığında yaklaşık %53 azalma gözlemlediler.

Kekiğin terpenoidleri, antioksidan olarak çalışabilen ve hücreleri kanserden koruyabilen bir grup fitokimyasaldır. Bu etkilerin çoğu bununla bağlantılı.

Vücuttaki tümörü küçültüyor: Kansere iyi geldiği ispatlanan 2 mucize bitki - 5

Araştırmacılar, kekiğin kanser hastalığının gelişimi ve ilerlemesi üzerinde bir etkisi olduğunu keşfettiler.

Bilim insanları, antioksidan, antiinflamatuar ve immünomodülatör aktiviteye sahip fitokimyasalların kanserin büyümesini ve yayılmasını azaltabileceğini belirtti.

Vücuttaki tümörü küçültüyor: Kansere iyi geldiği ispatlanan 2 mucize bitki - 6

KANSEROJEN MADDELERLE SAVAŞIYOR

Kansas Üniversitesi'nde bir proje yürüten araştırmacı J. Scott Smith, kekiğin ve biberiyenin heterosiklik aminler (HCA'lar) olarak bilinen kanserojen maddelere karşı direncini araştırıyordu.

Araştırmaya göre, et köftelerine biberiye özleri eklenmesi, HCA gibi kanserojen maddelerin seviyelerini yüzde otuz ila yüzde yüz azaltabilir.

Vücuttaki tümörü küçültüyor: Kansere iyi geldiği ispatlanan 2 mucize bitki - 7

Önceki araştırmalar, belirli otlar ve baharatlarla marine edilmiş bifteklerin HCA seviyelerini azalttığını gösteriyordu. Bu bulgular, bu bulgularla bağlantılıydı.

Vücuttaki tümörü küçültüyor: Kansere iyi geldiği ispatlanan 2 mucize bitki - 8

KANSER BÜYÜMESİNİ YAVAŞLATAN ETKİYE SAHİP

Ohio Eyalet Üniversitesi, biberiyede bulunan bir fitokimyasal olan karnosol, kanser hücresi büyümesini yavaşlatabilen bir yapıya sahip olduğunu keşfetti.

Bağışıklık sistemini güçlendirebilen, kanser hormonlarının üretimini sınırlayabilen ve bir antioksidan olarak görev gören bir fitokimyasaldır. Biberiyeler, kanserli hücrelerin çoğalmasını önleyerek tümörlerin büyümesini engeller.

Vücuttaki tümörü küçültüyor: Kansere iyi geldiği ispatlanan 2 mucize bitki - 9

Biberiyelerin kolorektal kanser ve diğer kanser türleri üzerindeki koruyucu etkilerini gösteren bir meta-analiz, 2011 yılında Critical Reviews in Food Science and Nutrition dergisinde yayınlandı.

Araştırmacılar, biberiye özü ve bileşenlerinin antikanser potansiyelini gösteren hayvan ve hücre çalışmalarından elde edilen geniş bir literatürün olduğunu belirtti.

Vücuttaki tümörü küçültüyor: Kansere iyi geldiği ispatlanan 2 mucize bitki - 10

Karnosik asitler, rustik asitler ve rosmarinik asit gibi diğer maddeler de kansere karşı etkilidir.
Araştırmacılar, biberiyenin kolon, meme, karaciğer, mide ve melanom ve lösemi hücreleri dahil olmak üzere çeşitli organlardaki tümörleri baskılama yeteneğine sahip olduğunu belirtti.

2014 yılında PLOSOne'da yayınlanan bir araştırma, ağızdan biberiye özünün farelerde tümör büyümesini yüzde 46 oranında önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

Biberiye ve kekik, fesleğen, nane, adaçayı, kekik, mercanköşk ve kekik ile birlikte antioksidan bakımından zengin bitki ve baharatlar arasındadır.

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