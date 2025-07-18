Yağlı karaciğer hastalığını tersine çevirmek mümkün: 5 yaşam tarzı değişikliği



Eskiden daha çok ileri yaş grubunda görülen NAFLD, günümüzde kötü beslenme, obezite ve düşük fiziksel aktivite gibi modern yaşam koşulları nedeniyle genç yetişkinlerde de sıkça rastlanır hale geldi. Tedavi edilmediği takdirde bu durum; alkolsüz steatohepatit (NASH), karaciğer fibrozu, siroz ve hatta karaciğer kanseri gibi ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor. Ayrıca kardiyovasküler hastalıklar ve tip 2 diyabet riski de artıyor.





