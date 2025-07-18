Yağlı karaciğer hastalığını tersine çevirmek mümkün: 5 yaşam tarzı değişikliği
Uzmanlar, genç yetişkinlerde hızla artan alkolsüz yağlı karaciğer hastalığına karşı sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekiyor.
Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı, genç yetişkinler arasında karaciğer hastalıklarını ciddi bir tehdit haline getiriyor. Tıp dünyasında giderek daha fazla gündeme gelen alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), yalnızca karaciğeri değil, genel metabolik sağlığı da tehdit ediyor. Uzmanlar, basit ama etkili yaşam tarzı değişiklikleriyle bu hastalığın önlenebileceğini ve hatta tersine çevrilebileceğini vurguluyor.