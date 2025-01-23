​Yağlı karaciğerin erken belirtisi: Vücutta 5 yaygın işaretle ortaya çıkıyor

Göbek yağı, sürekli yorgunluk, sağ kaburga kafesinin altında ağrı, açıklanamayan akne veya saç dökülmesi ve mide bulantısı yağlı karaciğer hastalığının olası belirtileridir. Karaciğer yağlanmasını önlemek için sağlıklı bir yaşam tarzı alışkanlığı geliştirmeniz önemlidir. İşte yağlı karaciğerin 5 erken belirtisi.

​Yağlı karaciğerin erken belirtisi: Vücutta 5 yaygın işaretle ortaya çıkıyor - 1

Göbek yağıyla mı mücadele ediyorsunuz? Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Bu iki işaret karaciğerinizdeki yağlanmayı işaret ediyor olabilir.


SAĞLIK HABERLERİ

​Yağlı karaciğerin erken belirtisi: Vücutta 5 yaygın işaretle ortaya çıkıyor - 2

Karaciğer, vücudumuzun içindeki en büyük organdır ve genel sağlığın korunmasında hayati bir rol oynar. Metabolizmaya yardımcı olmaktan sindirim sıvısı safra üreterek sindirime yardımcı olmaya ve ayrıca vücudumuzdan zararlı maddeleri uzaklaştırmaya kadar.


​Yağlı karaciğerin erken belirtisi: Vücutta 5 yaygın işaretle ortaya çıkıyor - 3

Yağlı karaciğer veya hepatik steatoz, karaciğerde aşırı yağın biriktiği bir durumdur. Bu yağ birikimi karaciğer fonksiyonunu etkileyebilir ve potansiyel olarak daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İki tür yağlı karaciğer hastalığı vardır: Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ve alkolle ilişkili yağlı karaciğer hastalığı.


​Yağlı karaciğerin erken belirtisi: Vücutta 5 yaygın işaretle ortaya çıkıyor - 4

Sosyal medyada paylaşımlar yapan Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, evde kontrol edebileceğiniz yağlı karaciğerin beş belirtisinden bahsediyor.


​Yağlı karaciğerin erken belirtisi: Vücutta 5 yaygın işaretle ortaya çıkıyor - 5

"Bir uzman olarak, olası semptomları belirlemenin basit yollarını sizinle paylaşacağım. Erken teşhis, önleme ve daha iyi karaciğer sağlığı için anahtardır," diyor Dr. Sethi Instagram'da paylaşılan bir videoda.


​Yağlı karaciğerin erken belirtisi: Vücutta 5 yaygın işaretle ortaya çıkıyor - 6

Uzman isim, göbek bölgesindeki kilo alımının yağlı karaciğerin endişe verici bir belirtisi olduğunu söylüyor.

"Göbek çevresinde kilo alımı. Yağlı karaciğerle bağlantılı insülin direnci genellikle karın bölgesinde kilo alımına neden olur," diyor.


​Yağlı karaciğerin erken belirtisi: Vücutta 5 yaygın işaretle ortaya çıkıyor - 7

2023 tarihli bir çalışmaya göre, klinik ve epidemiyolojik çalışmalar karaciğer yağ içeriği ile çoğunlukla iç organ yağından kaynaklanan karın yağı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu öne sürüyor.


​Yağlı karaciğerin erken belirtisi: Vücutta 5 yaygın işaretle ortaya çıkıyor - 8

Visseral yağ, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığında (NAFLD) iltihaplanmanın temel aracıdır ve alkolsüz steatohepatite (NASH) yol açar.


​Yağlı karaciğerin erken belirtisi: Vücutta 5 yaygın işaretle ortaya çıkıyor - 9

2012 tarihli bir çalışma, artan obezite oranları nedeniyle alkolsüz yağlı karaciğer hastalığını İngiltere'de anormal karaciğer fonksiyon testlerinin önde gelen nedeni haline geldiğini belirtmektedir.


​Yağlı karaciğerin erken belirtisi: Vücutta 5 yaygın işaretle ortaya çıkıyor - 10

Dr. Saurabh Sethi ayrıca sürekli yorgunluğun zayıf karaciğer sağlığının bir işareti olabileceği konusunda bizi uyarıyor. "Sürekli yorgunluk veya bitkinlik karaciğerinizin mücadele ettiğini gösterebilir."

Doktora göre, dikkat edilmesi gereken bir diğer işaret de sağ kaburga kafesinin altında rahatsızlık veya ağrıdır, çünkü bu karaciğer iltihabının işareti olabilir.

​Yağlı karaciğerin erken belirtisi: Vücutta 5 yaygın işaretle ortaya çıkıyor - 11

Açıklanamayan akne, koyulaşmış cilt kıvrımları veya saç dökülmesi fark ederseniz, bu da karaciğer sağlığınızın bozulduğunu gösterebilir. "Ve beşincisi, mide bulantısı ve iştahsızlık. Bu, karaciğerinizin bunalmış olduğu anlamına gelebilir," diye ekliyor Dr. Sethi. Diyabet, yüksek tansiyon ve böbrek hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarının riskinin artmasıyla da ilişkilidir.

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