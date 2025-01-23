​Yağlı karaciğerin erken belirtisi: Vücutta 5 yaygın işaretle ortaya çıkıyor

Dr. Saurabh Sethi ayrıca sürekli yorgunluğun zayıf karaciğer sağlığının bir işareti olabileceği konusunda bizi uyarıyor. "Sürekli yorgunluk veya bitkinlik karaciğerinizin mücadele ettiğini gösterebilir."



Doktora göre, dikkat edilmesi gereken bir diğer işaret de sağ kaburga kafesinin altında rahatsızlık veya ağrıdır, çünkü bu karaciğer iltihabının işareti olabilir.