Yağlı karaciğerin erken belirtisi: Vücutta 5 yaygın işaretle ortaya çıkıyor
Göbek yağı, sürekli yorgunluk, sağ kaburga kafesinin altında ağrı, açıklanamayan akne veya saç dökülmesi ve mide bulantısı yağlı karaciğer hastalığının olası belirtileridir. Karaciğer yağlanmasını önlemek için sağlıklı bir yaşam tarzı alışkanlığı geliştirmeniz önemlidir. İşte yağlı karaciğerin 5 erken belirtisi.
Göbek yağıyla mı mücadele ediyorsunuz? Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Bu iki işaret karaciğerinizdeki yağlanmayı işaret ediyor olabilir.