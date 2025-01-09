Yalnız kalmak mı istiyorsunuz? Kötü haber: 4 ciddi hastalığın nedeni
Yalnızlık duygusal bir durumdan daha fazlasıdır; ciddi ilgiyi hak eden bir sağlık riskidir. Siz veya tanıdığınız biri yalnız kalmayı tercih ediyorsa, olası sonuçları fark etmek ve bir destek sistemi oluşturmak için proaktif adımlar atmak önemlidir. Unutmayın, hiç kimse hayatın zorluklarıyla tek başına yüzleşmemelidir. Yalnız kalmak mı istiyorsunuz? Bu hastalıkları tetikleyebilir.
Yalnızlık sadece bir duygudan daha fazlasıdır; dünya çapında milyonları etkileyen sessiz bir salgındır. DSÖ tarafından toplanan verilere göre, her 4 yaşlı yetişkinden 1'i sosyal izolasyon yaşıyor.