Yalnız kalmak mı istiyorsunuz? Kötü haber: 4 ciddi hastalığın nedeni

Bazı insanlar yalnızlığı tercih ederken, uzun süreli izolasyon veya yalnızlık içinde yaşamak fiziksel ve ruhsal sağlık üzerinde ciddi etkilere sahip olabilir. Çeşitli çalışmalar yalnızlığın hem uzun ömürlülüğü hem de yaşam kalitesini etkileyen bir dizi kronik hastalığa yol açabileceğini göstermektedir. Yalnız kalmanın sağlığınıza nasıl zarar verebileceği aşağıda açıklanmıştır.



KALP HASTALIĞI VE FELÇ



Yalnızlık hipertansiyon, kalp hastalığı ve felç gibi kalp ile ilgili rahatsızlıkların riskini büyük ölçüde artırabilir. İnsanlar kendilerini izole hissettiklerinde, stres seviyeleri genellikle yükselir ve bu da daha yüksek kan basıncına ve iltihaplanmaya yol açar. Bu faktörler kalbi zorlar ve onu hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirir. 2018'de yapılan bir araştırmaya göre, sosyal izolasyon ve yalnızlık sırasıyla felç (%32) ve koroner kalp hastalığı (%29) risklerinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Araştırmalar ayrıca yalnızlığın kötü beslenme ve egzersiz eksikliği gibi davranışları tetiklediğini ve kardiyovasküler riskleri daha da kötüleştirdiğini göstermektedir.