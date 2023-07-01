Yalnızlara kötü haber: Erken ölüm riski yüzde 14 oranında artıyor
Beş kıtada 2 milyonu aşkın kişinin incelendiği araştırma, yalnızlığın erken ölüm riskini yaklaşık yüzde 14, sosyal izolasyonun ise yüzde 32 oranında arttırdığını ortaya koydu. Yalnızlığa bağlı ölüm riskinde kanser yüzde 9 ile dikkat çekti.
Harbin Tıp Üniversitesi Dr. Wu Lien Bilim Vakfı (WLD-QN1106, FW) tarafından desteklenen ve yalnızlıkla ilgili son 20 yıldır 20 ülkede yapılan çalışmaların derlendiği araştırma, insan davranışlarını inceleyen Nature Human Behavior dergisinde 19 Haziran’da yayımlandı.