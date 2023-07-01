Yalnızlara kötü haber: Erken ölüm riski yüzde 14 oranında artıyor

‘Sosyal izolasyon, yalnızlık ve ölümle ilgili 90 kohort çalışmasının sistematik bir incelemesi ve meta-analizi’ başlıklı araştırmada, yalnızlık ve sosyal izolasyonun ölüm riskine, hastalıklara ve insan sağlığına ne derece etki ettiği incelendi.