Yalnızlara kötü haber: Erken ölüm riski yüzde 14 oranında artıyor

Beş kıtada 2 milyonu aşkın kişinin incelendiği araştırma, yalnızlığın erken ölüm riskini yaklaşık yüzde 14, sosyal izolasyonun ise yüzde 32 oranında arttırdığını ortaya koydu. Yalnızlığa bağlı ölüm riskinde kanser yüzde 9 ile dikkat çekti.

Yalnızlara kötü haber: Erken ölüm riski yüzde 14 oranında artıyor - 1

Harbin Tıp Üniversitesi Dr. Wu Lien Bilim Vakfı (WLD-QN1106, FW) tarafından desteklenen ve yalnızlıkla ilgili son 20 yıldır 20 ülkede yapılan çalışmaların derlendiği araştırma, insan davranışlarını inceleyen Nature Human Behavior dergisinde 19 Haziran’da yayımlandı. 

SAĞLIK HABERLERİ

Yalnızlara kötü haber: Erken ölüm riski yüzde 14 oranında artıyor - 2

‘Sosyal izolasyon, yalnızlık ve ölümle ilgili 90 kohort çalışmasının sistematik bir incelemesi ve meta-analizi’ başlıklı araştırmada, yalnızlık ve sosyal izolasyonun ölüm riskine, hastalıklara ve insan sağlığına ne derece etki ettiği incelendi. 

Yalnızlara kötü haber: Erken ölüm riski yüzde 14 oranında artıyor - 3

2 MİLYONU AŞKIN KİŞİ İNCELENDİ

Araştırmaya 2 milyon 205 bin 199 kişiyi içeren toplam 90 prospektif kohort çalışması dahil edildi. 

Yalnızlara kötü haber: Erken ölüm riski yüzde 14 oranında artıyor - 4

Bu çalışmaların 29'u ABD, 61'i İngiltere, Japonya, Kore, Finlandiya gibi diğer gelişmiş ülkelerde gerçekleştirildi

Yalnızlara kötü haber: Erken ölüm riski yüzde 14 oranında artıyor - 5

Sonuç olarak, genel popülasyonda hem sosyal izolasyonun hem de yalnızlığın, tüm nedenlere bağlı artan ölüm riski ile önemli ölçüde ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Yalnızlara kötü haber: Erken ölüm riski yüzde 14 oranında artıyor - 6

Çalışma genel olarak, yalnızlığın erken ölüm riskini yaklaşık yüzde 14 artırdığını gösterirken,  yalnızlığa bağlı ölüm riskinde kanser yüzde 9 ile öne çıktı.

Yalnızlara kötü haber: Erken ölüm riski yüzde 14 oranında artıyor - 7

Sosyal izolasyon ise  erken ölüm riskini yüzde 32; kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranını yüzde 34, kansere bağlı ölüm riskini ise yüzde 24 oranında arttırdı.

Yalnızlara kötü haber: Erken ölüm riski yüzde 14 oranında artıyor - 8

"SİGARA VE ALKOL KADAR TEHLİKELİ"

Araştırmacılar, yalnızlık ve sosyal izolasyona bağlı ölüm oranındaki artışın; alkol, sigara ve obezite gibi geleneksel risk faktörleri kadar etkili olduğu görüşünde olduğunu belirtti.

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