Yanlış zamanda kalsiyum mu alıyorsunuz? İşte emilimi artırmak için doğru zaman
Kalsiyum, güçlü kemikleri korumak, osteoporozu önlemek ve kas kasılması ve sinir iletimi gibi temel vücut fonksiyonlarını desteklemek söz konusu olduğunda başrolde yer alır. Ancak şaşırtıcı bir gerçek var: kalsiyum takviyelerini yanlış zamanda almak, bunların etkinliğini önemli ölçüde azaltabilir. Kalsiyum haplarınızı aklınıza geldikçe alıyorsanız veya bunları yanlış yiyeceklerle veya ilaçlarla birleştiriyorsanız, düşündüğünüz kadarını emmiyor olabilirsiniz. Peki, kalsiyum almak için en iyi zaman ne zamandır?
Kalsiyum sadece miktarla ilgili değildir; emilimle ilgilidir. Vücudunuz bir seferde yalnızca sınırlı miktarda kalsiyum emebilir (genellikle yaklaşık 500-600 mg). Tek seferde bundan fazlasını almak kemiklerinize veya vücudunuza fayda sağlamaz; fazlalık, sisteminizden kullanılmadan geçer.
Ayrıca, midenizdeki ve kan dolaşımınızdaki belirli durumlar, vücudunuzun herhangi bir zamanda ne kadar kalsiyum emebileceğini belirler. Bunlara mide asidi seviyeleri, D vitamini bulunabilirliği, diğer minerallerin veya ilaçların varlığı, takviyenin yiyecekle birlikte mi yoksa yiyeceksiz mi alındığı dahildir.