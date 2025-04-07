Yanlış zamanda kalsiyum mu alıyorsunuz? İşte emilimi artırmak için doğru zaman

Kalsiyum, güçlü kemikleri korumak, osteoporozu önlemek ve kas kasılması ve sinir iletimi gibi temel vücut fonksiyonlarını desteklemek söz konusu olduğunda başrolde yer alır. Ancak şaşırtıcı bir gerçek var: kalsiyum takviyelerini yanlış zamanda almak, bunların etkinliğini önemli ölçüde azaltabilir. Kalsiyum haplarınızı aklınıza geldikçe alıyorsanız veya bunları yanlış yiyeceklerle veya ilaçlarla birleştiriyorsanız, düşündüğünüz kadarını emmiyor olabilirsiniz. Peki, kalsiyum almak için en iyi zaman ne zamandır?

Yanlış zamanda kalsiyum mu alıyorsunuz? İşte emilimi artırmak için doğru zaman - 1

Kalsiyum sadece miktarla ilgili değildir; emilimle ilgilidir. Vücudunuz bir seferde yalnızca sınırlı miktarda kalsiyum emebilir (genellikle yaklaşık 500-600 mg). Tek seferde bundan fazlasını almak kemiklerinize veya vücudunuza fayda sağlamaz; fazlalık, sisteminizden kullanılmadan geçer.

Ayrıca, midenizdeki ve kan dolaşımınızdaki belirli durumlar, vücudunuzun herhangi bir zamanda ne kadar kalsiyum emebileceğini belirler. Bunlara mide asidi seviyeleri, D vitamini bulunabilirliği, diğer minerallerin veya ilaçların varlığı, takviyenin yiyecekle birlikte mi yoksa yiyeceksiz mi alındığı dahildir.

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Yanlış zamanda kalsiyum mu alıyorsunuz? İşte emilimi artırmak için doğru zaman - 2

KALSİYUM TAKVİYELERİ NE ZAMAN ALINMALI?

Günlük toplam ihtiyacınız 1000-1200 mg kalsiyum ise, bunu sabah ve akşam olmak üzere 500-600 mg'lık iki doza bölün. Bu strateji emilimi en üst düzeye çıkarır ve israfı en aza indirir.

Kalsiyum, emilim için demirle rekabet eder, bu nedenle kalsiyumu demir açısından zengin yiyeceklerle veya demir takviyeleriyle birleştirmekten kaçının. Her ikisini de kullanıyorsanız, bunları en az iki saat aralıklarla alın.

Yanlış zamanda kalsiyum mu alıyorsunuz? İşte emilimi artırmak için doğru zaman - 3

Kalsiyum karbonatın düzgün bir şekilde çözünmesi için mide asidine ihtiyacı vardır.

Vücudunuz sindirim sırasında daha fazla asit ürettiği için ana öğünle birlikte almak yardımcı olur. Kahvaltı, öğle yemeği veya akşam yemeği hepsi işe yarayacaktır; sadece bir seferde 500-600 mg'dan fazla almadığınızdan emin olun.

Kafein ve çay kalsiyum emilimini engelleyebilir. İdeal olarak, kalsiyum almadan önce sabah kahvenizden sonra 1-2 saat bekleyin.


Yanlış zamanda kalsiyum mu alıyorsunuz? İşte emilimi artırmak için doğru zaman - 4

D VİTAMİNİYLE BİRLİKTE ETKİSİ ARTAR

Vücudunuzun kalsiyumu etkili bir şekilde emmesi için D vitaminine ihtiyacı vardır. Takviyenizi ne zaman alırsanız alın, güneşe maruz kalma, beslenme veya takviye yoluyla yeterli D vitamini aldığınızdan emin olun. D vitamini olmadan, kalsiyumun çoğu kullanılmadan gidebilir. Kalsiyum takviyeniz D vitamini içermiyorsa, ayrı bir D vitamini takviyesiyle eşleştirmeyi veya hafif güneşe maruz kaldıktan sonra almayı düşünün.

Yanlış zamanda kalsiyum mu alıyorsunuz? İşte emilimi artırmak için doğru zaman - 5


Kalsiyum takviyeleri yalnızca vücudunuzun onları emme kapasitesi kadar etkilidir. Zamanlamaya, türe ve doğru besinlerle eşleştirmeye dikkat ederek günlük takviyenizi uzun vadeli sağlık için süper bir arkadaşa dönüştürebilirsiniz.

Yanlış zamanda kalsiyum mu alıyorsunuz? İşte emilimi artırmak için doğru zaman - 6

Yaşlanan kemikler, kas sağlığı veya genel sağlık konusunda endişeleniyor olun, doğru zamanda doğru seçimi yapmak fark yaratır. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

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