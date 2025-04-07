Yanlış zamanda kalsiyum mu alıyorsunuz? İşte emilimi artırmak için doğru zaman

KALSİYUM TAKVİYELERİ NE ZAMAN ALINMALI?

Günlük toplam ihtiyacınız 1000-1200 mg kalsiyum ise, bunu sabah ve akşam olmak üzere 500-600 mg'lık iki doza bölün. Bu strateji emilimi en üst düzeye çıkarır ve israfı en aza indirir.



Kalsiyum, emilim için demirle rekabet eder, bu nedenle kalsiyumu demir açısından zengin yiyeceklerle veya demir takviyeleriyle birleştirmekten kaçının. Her ikisini de kullanıyorsanız, bunları en az iki saat aralıklarla alın.