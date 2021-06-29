Yerli yapay zeka ile birkaç saniyede Covid-19 teşhisi

Prof. Dr. Karakaş, yaklaşık 1 yıllık bir çalışma sonucu on binlerce radyoloji görüntüsünün incelenmesi ve sisteme tanımlanmasıyla geliştirdikleri yapay zeka algoritmasının bu yılın mart ayında Viyana'da yapılan Avrupa Radyoloji Birliği (European Society of Radiology-ESR) Kongresinde, dünyadan seçilen 4 çalışmadan birisi olarak bilim dünyası ile paylaşıldığını söyledi.



Karakaş, "Bizim amacımız Covid'e yüzde 99.9 doğrulukla tanı koyabilmekti ve bu hedefimize de eriştik" dedi.



Çalışmanın başka bir amacının da çok düşük dozlu incelemelerde dahi tanıya yardımcı olmak olduğunu dile getiren Karakaş, "Bilgisayarlı tomografide radyasyon maruziyeti oluyor ve bunun da insanlara bir zararı olduğu biliniyor. Geliştirdiğimiz bu yapay zeka algoritması ile dozu neredeyse 15'te bir, 20'de bir düzeyine düşürsek de yüzde yüze yakın doğrulukla teşhis koyabiliyoruz" bilgisini verdi.