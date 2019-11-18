Yarım asırlık Göztepe SSK binası yenileniyor

BİLİME DE KATKI ARTACAK

Son 3 yılda İstanbul'un yeni yapılan hastanelerle ek 5 bin yatak kapasitesine daha sahip olduğunu anlatan Prof. Dr. Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlardan 4'ü izolatörlü hastaneler. Okmeydanı, Kartal, Göztepe ve Başıbüyük Hastaneleri. Bununla beraber Çekmeköy'de de izolatörlü 200 yataklı küçük bir hastanemiz daha var. Bunlar depreme hazırlık anlamında bizim sağlık hizmeti sunabileceğimiz en önemli alanlar. Türkiye sağlıkta hem bilim üreten, hem de hizmeti en iyi ülkelerden biri haline gelmiş olacak. Bilim insanlarımız da bu tür yapılarda bilim üretip dünyada daha fazla söz sahibi olacak. Türkiye'de birçok bilim insanı bunları dünyaya yayın olarak ve uygulama olarak veriyor ama bu sayede çok daha artacak. Çünkü bu yapılarda aynı zamanda eğitim de vereceğiz. Asistanlar, hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanlarını yetiştireceğiz. Öyle olunca da burada yetişen insanlar, dünyada sağlık anlamında, bilim anlamında, hizmet anlamında çok daha önemli pozisyonlarda olacaklar."