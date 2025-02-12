Yaşlanma karşıtı, beyin güçlendirici, kalp dostu: En iyi kuruyemişlerden biri

Kuruyemişler zaten diyetinize harika bir katkıdır. Ancak, bazı kuruyemişler onları diğerlerinden daha iyi kılan yüksek bir besin profiline sahiptir. Journal of Aging Research'te yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, cevizin sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmede kuruyemişler arasında öne çıktığını, haftada iki porsiyon tüketen kadınların ileriki yıllarında sağlıklı fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koruma olasılıklarının %20 daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 50'li yaşların sonlarında ve 60'lı yaşların başlarında yaklaşık 34.000 kadını takip eden araştırma, cevizin zengin omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve temel besin maddeleri bileşimiyle kalp sağlığını, bilişsel işlevi ve genel uzun ömürlülüğü desteklemedeki benzersiz rolünü ortaya koymaktadır.





