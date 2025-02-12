Yaşlanma karşıtı, beyin güçlendirici, kalp dostu: En iyi kuruyemişlerden biri

Omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve temel besinler açısından zengin olan cevizler, kalp sağlığını, bilişsel işlevi ve uzun ömürlülüğü destekler. Bir çalışma, haftada iki porsiyon tüketen kadınların sağlıklı yaşlanma olasılığının %20 daha yüksek olduğunu göstermektedir. Cevizler kardiyovasküler hastalık riskini azaltır, kolesterol seviyelerini iyileştirir ve oksidatif hasarla savaşır, günde 10 gram bile önemli faydalar sağlar.

Yaşlanma karşıtı, beyin güçlendirici, kalp dostu: En iyi kuruyemişlerden biri - 1

Kuruyemişler zaten diyetinize harika bir katkıdır. Ancak, bazı kuruyemişler onları diğerlerinden daha iyi kılan yüksek bir besin profiline sahiptir. Journal of Aging Research'te yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, cevizin sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmede kuruyemişler arasında öne çıktığını, haftada iki porsiyon tüketen kadınların ileriki yıllarında sağlıklı fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koruma olasılıklarının %20 daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 50'li yaşların sonlarında ve 60'lı yaşların başlarında yaklaşık 34.000 kadını takip eden araştırma, cevizin zengin omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve temel besin maddeleri bileşimiyle kalp sağlığını, bilişsel işlevi ve genel uzun ömürlülüğü desteklemedeki benzersiz rolünü ortaya koymaktadır.


SAĞLIK HABERLERİ

Yaşlanma karşıtı, beyin güçlendirici, kalp dostu: En iyi kuruyemişlerden biri - 2

CEVİZLERİN BESİN PROFİLLERİ

Ceviz, özellikle omega-3 yağ asitleri olmak üzere, çoklu doymamış yağların olağanüstü içeriği nedeniyle besin açısından güçlü bir kaynak olarak öne çıkmaktadır. Önemli miktarda alfa-linolenik asit (ALA) içeren tek kuruyemiştir. Bir ons ceviz porsiyonu, protein, lif ve magnezyum gibi değerli besinler sağlar. Kalp sağlığına olan faydaları, kalp sağlığına uygun gıda kriterlerini karşıladığını gösteren Amerikan Kalp Derneği'nin Kalp-Kontrol işaretiyle sertifikalandırılmalarıyla daha da vurgulanmaktadır.


Yaşlanma karşıtı, beyin güçlendirici, kalp dostu: En iyi kuruyemişlerden biri - 3

CEVİZLERİN YAŞLANMA KARŞITI FAYDALARI

Cevizlerin yaşlanma karşıtı faydaları önemlidir. Ceviz, vücutta antioksidan ve anti-inflamatuar etkileri olan yağ asitleri, lif ve temel vitaminler ve mineraller gibi birden fazla bileşen içerir. Yaşlanma karşıtı olarak cevizler kalp ve bağırsak sağlığını destekler, iltihabı azaltır ve sağlıklı bir kiloyu destekler, bunların hepsi de optimum sağlık ve uzun ömürlülüğü destekler.


Yaşlanma karşıtı, beyin güçlendirici, kalp dostu: En iyi kuruyemişlerden biri - 4

Nurse's Health Study bulguları cevizin sağlıklı yaşlanmayla benzersiz bağlantısını göstermektedir. İncelenen 33.931 katılımcı arasında yalnızca %16'sı "sağlıklı yaşlılar" olarak nitelendirildi, bu da sağlam zihinsel sağlığı koruyan, önemli kronik hastalıklardan uzak ve fiziksel engeli olmayan kişiler olarak tanımlandı.


Yaşlanma karşıtı, beyin güçlendirici, kalp dostu: En iyi kuruyemişlerden biri - 5

BEYİN GÜÇLENDİRİCİ

Birçok çalışma, düzenli ceviz tüketiminin kardiyovasküler hastalık, depresyon ve diyabet dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıkların riskini azaltabileceğini, bilişsel işlevi iyileştirebileceğini ve yaşa bağlı zihinsel gerilemeye karşı koruyabileceğini göstermektedir. Bu sağlık faydaları büyük ölçüde cevizin vücuttaki oksidatif hasarla savaşan ve çeşitli sağlık belirteçlerini iyileştiren güçlü antioksidanlarından kaynaklanmaktadır.


Yaşlanma karşıtı, beyin güçlendirici, kalp dostu: En iyi kuruyemişlerden biri - 6

KALP SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ FAYDALARI

Cevizlerin kardiyovasküler faydaları, kan basıncını düşürme ve LDL kolesterolü düşürme yetenekleri de dahil olmak üzere kapsamlıdır. Circulation'da yayınlanan 2021 tarihli bir çalışma, yaşlı yetişkinlerin iki yıl boyunca günde iki porsiyon ceviz tüketmesini gözlemledikten sonra bu bulguları doğruladı. Bu son deneme, daha önceki çalışmaların bulduğu şeyi doğruluyor, yani diyetinize ceviz eklemenin kolesterol seviyenizi iyileştirdiği görülüyor.


Yaşlanma karşıtı, beyin güçlendirici, kalp dostu: En iyi kuruyemişlerden biri - 7

GÜNDE KAÇ CEVİZ TÜKETİLMELİDİR?

Nutrients'da yayınlanan 2023 tarihli bir inceleme, günde sadece 10 gram ceviz tüketmenin (yaklaşık beş ceviz yarısı) kardiyovasküler hastalık riskini azalttığını buldu. FDA, kalp sağlığı yararları için günde bir kez fındık tüketilmesini öneriyor.

Yaşlanma karşıtı, beyin güçlendirici, kalp dostu: En iyi kuruyemişlerden biri - 8

Ancak, hiçbir yiyecek tek başına kişinin diyetini değiştiremez ve genel olarak sağlıklı yaşam tarzı seçimleri önemli olmaya devam ediyor. Mayo Clinic, yetişkinlere haftada dört ila altı porsiyon tuzsuz fındık tüketmelerini öneriyor ve sağlıklı olmalarına rağmen fındık yağlarının ölçülü tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

Eklenen tuz veya şeker alımını en aza indirmek için çiğ, kuru kavrulmuş veya tuzsuz fındıkları seçin. Daha doyurucu bir atıştırmalık deneyimi için çiğ fındıkları tercih edilen baharatlarla evde kavurun.

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