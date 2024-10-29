Yaşlanmaya savaş açan milyoner saç rutinini paylaştı: "Yüzde 70'i eski rengine kavuştu"

Yaşlanmasını geciktirmek amacıyla yaptığı girişimlerle gündem olan ABD'li multimilyoner Bryan Johnson, saç dökülmesi ve beyazlamasına karşı çözümünü açıkladı.



18 yaşına dönmeyi hedefleyen, son olarak "toplu plazma değişimi" (TPE) yöntemiyle kanındaki plazmayı değiştiren ABD'li multimilyoner biyo-hacker, Bryan Johnson kelliğini nasıl tersine çevirdiğini ve bir yıldan kısa bir sürede buklelerine rengini nasıl geri kazandırdığını açıkladı.