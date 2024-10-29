Yaşlanmaya savaş açan milyoner saç rutinini paylaştı: "Yüzde 70'i eski rengine kavuştu"
Yaşlanmayı geciktirmek için 2 milyon dolar harcayan multimilyoner Bryan Johnson, saç dökülmesi ve beyazlamasına karşı uyguladığı tedavileri açıkladı. Milyoner saçlarının yüzde 70’inin eski rengine kavuştuğunu ve artık tüm kafasının saçla kaplı olduğunu söyledi.
Yaşlanmasını geciktirmek amacıyla yaptığı girişimlerle gündem olan ABD'li multimilyoner Bryan Johnson, saç dökülmesi ve beyazlamasına karşı çözümünü açıkladı.
18 yaşına dönmeyi hedefleyen, son olarak "toplu plazma değişimi" (TPE) yöntemiyle kanındaki plazmayı değiştiren ABD'li multimilyoner biyo-hacker, Bryan Johnson kelliğini nasıl tersine çevirdiğini ve bir yıldan kısa bir sürede buklelerine rengini nasıl geri kazandırdığını açıkladı.