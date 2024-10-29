Yaşlanmaya savaş açan milyoner saç rutinini paylaştı: "Yüzde 70'i eski rengine kavuştu"

Yaşlanmayı geciktirmek için 2 milyon dolar harcayan multimilyoner Bryan Johnson, saç dökülmesi ve beyazlamasına karşı uyguladığı tedavileri açıkladı. Milyoner saçlarının yüzde 70’inin eski rengine kavuştuğunu ve artık tüm kafasının saçla kaplı olduğunu söyledi.

Yaşlanmaya savaş açan milyoner saç rutinini paylaştı: "Yüzde 70'i eski rengine kavuştu" - 1

Yaşlanmasını geciktirmek amacıyla yaptığı girişimlerle gündem olan ABD'li multimilyoner Bryan Johnson, saç dökülmesi ve beyazlamasına karşı çözümünü açıkladı.

18 yaşına dönmeyi hedefleyen, son olarak "toplu plazma değişimi" (TPE) yöntemiyle kanındaki plazmayı değiştiren ABD'li multimilyoner biyo-hacker, Bryan Johnson kelliğini nasıl tersine çevirdiğini ve bir yıldan kısa bir sürede buklelerine rengini nasıl geri kazandırdığını açıkladı.

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Yaşlanmaya savaş açan milyoner saç rutinini paylaştı: "Yüzde 70'i eski rengine kavuştu" - 2

Daha önce oğlundan kan alıp kendine enjekte ettirmesi ile gündeme gelen 47 yaşındaki Johnson, yıllık tahmini 2 milyon dolar harcayarak gençliğini geri kazanmayı hedefliyor.

Yaşlanmaya savaş açan milyoner saç rutinini paylaştı: "Yüzde 70'i eski rengine kavuştu" - 3

Şimdiye kadar "genetik olarak kel" kalması gerektiğini söyleyen adam, beslenme yöntemleri, topikal (cilt üzerine uygulanan) ve hatta ışık tedavilerini uyguladıktan sonra, saçlarının yüzde 70’inin eski rengine kavuştuğunu ve artık tüm kafasının saçla kaplı olduğunu söyledi.

Yaşlanmaya savaş açan milyoner saç rutinini paylaştı: "Yüzde 70'i eski rengine kavuştu" - 4

Sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşam Johnson, doğru adımların atılması halinde erkeklerin saçlarının "40'lı yaşlarda ve sonrasında" da korumalarının mümkün olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Johnson, saç dökülmesini önlemek isteyenlerin daha dökülmeden harekete geçmesini tavsiye etti. "Birçok kişi saçlarının yüzde 50'sini daha farkına bile varmadan kaybediyor" diye yazdı.

Yaşlanmaya savaş açan milyoner saç rutinini paylaştı: "Yüzde 70'i eski rengine kavuştu" - 5

Johnson, kendi durumunda doğru vitaminleri almanın saçlarını geri kazanmasında kilit rol oynadığını belirterek protein ve Omega-3 yağ asitlerinin faydalarından bahsetti.

Soruna yardımcı olan bir başka tedavi, şirketi Braintree Venmo'yu 2013'te 800 milyon dolara PayPal'a satan Johnson'ın genetiğine göre kişiselleştirdiği topikal ürünlerdi. 

Yaşlanmaya savaş açan milyoner saç rutinini paylaştı: "Yüzde 70'i eski rengine kavuştu" - 6

Utahlı Johnson kırmızı ışık terapisine de başladı, hatta gününe devam ederken terapiyi uygulamak için bir şapka taktı.

Yaşlanmaya savaş açan milyoner saç rutinini paylaştı: "Yüzde 70'i eski rengine kavuştu" - 7

Biyo-hacker'ın saç dökülmesini tersine çevirmede övgüyle bahsettiği son tedaviyse bir saç dökülmesi ilacı olan ağızdan alınan minoksidil oldu.

Yaşlanmaya savaş açan milyoner saç rutinini paylaştı: "Yüzde 70'i eski rengine kavuştu" - 8

Bununla birlikte, aşırı kıllanma ve baş ağrısı gibi hoş olmayan yan etkilere yol açabileceğinden, bu ilacın yalnızca düşük dozlarda güvenli kabul edildiğini vurguladı.

Bu haber sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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