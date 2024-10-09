Yaşlanmayı yavaşlatan doğal kolajen: Kırışıklıkları azaltır, cilt tonunu iyileştirir
Sadece lezzetli tadı nedeniyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da severek tüketilen kuru incir, güçlü vitamin ve enerji kaynaklarından biri. İçindeki vitamin, mineral, lif ve antioksidanlar özellikle cilt sağlığı için inciri en süper gıdalardan biri haline getiriyor. Peki, kuru incir tüketmek cilt sağlığı için ne kadar önemli?
İncir besin değeri açısından oldukça zengin bir meyve. İster yaş, ister kuru incir olsun A, C ve K vitamini gibi vitaminleri ve potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyum gibi mineralleri içinde barındırır.
Kuru incirin su içeriği, yaş incire göre daha düşüktür. Bu özelliğiyle kuru incir vücuda daha çok enerji verir.