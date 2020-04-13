Yaz ayları corona virüsün yayılmasını engellemeyecek

Ebola ve bazı influenza tipleri de dahil olmak üzere hayvanlardan insanlara geçen yakın zamanda ortaya çıkan diğer hastalıkların da öngörülemeyen kalıplarda ortaya çıktığını vurgulan bilim insanları. 'Kasım 2002'de başlayan ve Temmuz 2003'te sona eren SARS'ın iletiminin mevsimsel olabileceği düşünüldü. Ancak salgın, etkili vaka bulma, temas izleme ve karantina ile de kontrol edilmiş olabilir” değerlendirmesini yaptı.