Yazın tığ gibi incelmenin en etkili yolu buymuş! Kilolardan eser bırakmıyor: 1 litre suyla birlikte kaynatıp için

KARBONHİDRATI KONTROLLÜ TÜKETİN

Sağlıklı bir şekilde kilo verebilmek için karbonhidrat tüketimini sınırlamak gerekiyor. Yemek sırasında tercih edilen içecekler de mutlaka şekersiz olmalı. Gazlı şekersiz içme suları, ayran, şekersiz açık çay, sütlü kahve, kafeinsiz kahveler, demlenmiş soğutulmuş bitki çayları ile toplam karbonhidrat alımı biraz da olsa kontrol altına alınmış olur. Yalnızca kahvaltıda 1-2 dilim sıkı dokulu esmer ekmek kullanın. Diğer öğünler de mümkünse ekmek tercih etmeyin.



BOL SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN



Su tüketimi vücuta sağlığı için önemlidir. Özellikle yaz mevsimi geldiğinde sıcak havaların etsiyile vücudunuz daha sık sıvı kaybı yaşar. Vücudun sıvı kaybını önlemek için vücudunuzun ihtiyacı kadar su içmelisiniz. Ancak suyun tadını sevmiyorum diyorsanız bunun için de birkaç öneri var.



1. 3 tatlı kaşığı ıhlamur, 2 tatlı kaşığı kuşburnu, 1 karanfil



2. 1 tatlı kaşığı toz zencefil, birer tutam fesleğen ve nane yaprağı, 2-3 ince halka limon dilimi



3. 3 tutam ıhlamur, 3 halka portakal dilimi ve 1 ince limon dilimi



4. Limon dilimi ve 7-8 adet ince meyve dilimi



1 litre suyun içine demletip içebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Eğer kronik bir rahatsızlığınız ve düzenli olarak kullanmak olduğunuz ilaçlar varsa bu adımları izlemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.