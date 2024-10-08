Yemeden önce iki kez düşünün: Sofrada başköşede ama şeker ve kalp hastalığının büyük nedeni
Her sofrada bulunan beyaz ekmek tüketiminde Türkiye birinci sırada yer alıyor. İşlenmiş bir gıda olan ve uzun raf ömrüne sahip olan beyaz ekmek yemek vücuda ciddi zararlar verebiliyor. Düzenli olarak beyaz ekmek tüketen kişilerin tip 2 diyabet, obezite ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunları geliştirme riski ciddi oranda artıyor.
Türkiye, yılda kişi başı 199.6 kg ekmek tüketimiyle son 65 yıldır dünyada en çok ekmek tüketen ülke konumunda yer alıyor. Beyaz ekmek, diğer ekmek türlerine göre daha uzun bir raf ömrüne sahip. Oldukça işlenmiş olan bu besin düzenli tüketildiğince vücut sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.