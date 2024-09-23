Yemek yedikten sonra bunu yaşıyorsanız dikkat! Belirti vermeden sinsice ilerliyor

Şikayetler genellikle yemekten sonra karın üst orta ve sağ kısmında başlayan, sıklıkla kürek kemiğine doğru yayılan ağrılar şeklindedir. Bu ağrılara mide bulantısı ve kusmada eşlik edebilir. Safra kesesinde iltihap olursa bu bulgulara ateş ve daha şiddetli ağrı eklenir

ÖNEMLİ! Safra kesesiyle ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız ya da yukarıdaki belirtileri sıklıkla yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana danışın.