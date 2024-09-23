Yemek yedikten sonra bunu yaşıyorsanız dikkat! Belirti vermeden sinsice ilerliyor

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için sindirim sisteminin düzenli çalışması gerekiyor. Düzenli sindirim için de safra kesesi sağlığı büyük önem taşıyor. Sağlıklı sindirim ve bağırsaklar için önemli bir yere sahip olan safra kesesi hastalıkları oldukça sinsi ilerliyor.

Yemek yedikten sonra bunu yaşıyorsanız dikkat! Belirti vermeden sinsice ilerliyor - 1

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve ömrünüzü uzatmak için vücudunuzu iyi gözlemlemeniz gerekiyor.

Her organ vücut sağlığı için çok büyük önem taşıyor.

Safra kesesinin temel görevi karaciğer tarafından üretilen safrayı depolamak Karaciğer günde yaklaşık 500 ile 1000 ml arasında safra üretir. Öğün aralarında safra kesesi bu safrayı depolar ve yemekten sonra ona safra kanalı vasıtası ile on iki parmak bağırsağına boşaltır ve sindirime yardımcı olur

SAĞLIK HABERLERİ

Yemek yedikten sonra bunu yaşıyorsanız dikkat! Belirti vermeden sinsice ilerliyor - 2

TAŞ OLUŞUMUNA NEDEN OLABİLİR

Vücut sağlığı için safra kesesi sağlığı da büyük önem taşıyor. Safra içeriğinde bulunan kolesterol, pigmentler ve olası enfeksiyon ürünlerinin zamanla safra kesesi içinde çökerek koyu kıvamlı sıvılar ve taş oluşumuna neden olur.

Yemek yedikten sonra bunu yaşıyorsanız dikkat! Belirti vermeden sinsice ilerliyor - 3

Taş oluşumunda en önemli faktör ileri yaş ve cinsiyettir. Kadınlarda safra taşları 2-3 kat daha yaygın saptanır.

Yemek yedikten sonra bunu yaşıyorsanız dikkat! Belirti vermeden sinsice ilerliyor - 4

Diğer risk faktörleri arasında ailesel yatkınlık, aşırı şişmanlık, diyabet, gebelik, doğum kontrol hapları ve menopoz döneminde hormon yerine koyma tedavilerinin riski arttırdığı tespit edilmiştir.

Yemek yedikten sonra bunu yaşıyorsanız dikkat! Belirti vermeden sinsice ilerliyor - 5

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI BELİRTİ VERMİYOR

Uzmanlar genellikle safra kesesi hastalıklarının belirti vermeden ilerlediğini söylüyor. Yapılan çalışmalar tüm safra kesesi taşlarının yaklaşık yarısının, insan hayatı boyunca hiçbir bulgu ve belirtiye neden olmadığını göstermiştir.

Yemek yedikten sonra bunu yaşıyorsanız dikkat! Belirti vermeden sinsice ilerliyor - 6

Şikayetler genellikle yemekten sonra karın üst orta ve sağ kısmında başlayan, sıklıkla kürek kemiğine doğru yayılan ağrılar şeklindedir. Bu ağrılara mide bulantısı ve kusmada eşlik edebilir. Safra kesesinde iltihap olursa bu bulgulara ateş ve daha şiddetli ağrı eklenir

ÖNEMLİ! Safra kesesiyle ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız ya da yukarıdaki belirtileri sıklıkla yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana danışın.

Yemek yedikten sonra bunu yaşıyorsanız dikkat! Belirti vermeden sinsice ilerliyor - 7

Safra kesesi sağlığı için alınabilecek önlem;

  • Uzun süre aç kalmama
  • Dengeli ve kontrollü beslenmek
  • Öğün atlamamak.
  • Vücudun ihtiyacı kadar su tüketimi.
  • Lif açısından zengin besinler tüketmek.
  • Kilo dalgalanmalarından korunmak.
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