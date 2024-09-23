Yemek yedikten sonra bunu yaşıyorsanız dikkat! Belirti vermeden sinsice ilerliyor
Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için sindirim sisteminin düzenli çalışması gerekiyor. Düzenli sindirim için de safra kesesi sağlığı büyük önem taşıyor. Sağlıklı sindirim ve bağırsaklar için önemli bir yere sahip olan safra kesesi hastalıkları oldukça sinsi ilerliyor.
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve ömrünüzü uzatmak için vücudunuzu iyi gözlemlemeniz gerekiyor.
Her organ vücut sağlığı için çok büyük önem taşıyor.
Safra kesesinin temel görevi karaciğer tarafından üretilen safrayı depolamak Karaciğer günde yaklaşık 500 ile 1000 ml arasında safra üretir. Öğün aralarında safra kesesi bu safrayı depolar ve yemekten sonra ona safra kanalı vasıtası ile on iki parmak bağırsağına boşaltır ve sindirime yardımcı olur