Yemek yerken su içince neler olur? Bu etkisi çok az biliniyor

Yemek sırasında su içmenin hem artıları hem de eksileri vardır. Bazıları yemek yerken su içmenin mide asidi ve sindirim bozukluğuna neden olduğuna inanırken, diğerleri besin emilimine yardımcı olduğunu ve aşırı yemeyi önlediğini savunur. Orta düzeyde su alımı aslında sindirimi iyileştirebilir ve tokluk hissini artırabilir, ancak aşırı miktarlar şişkinliğe neden olabilir. Peki, yemek sırasında su içince ne olur?

Yemek yerken su içince neler olur? Bu etkisi çok az biliniyor - 1

Yemek yerken genellikle bir bardak sudan bir veya iki yudum alırız. Bunu zararsız olarak görsek de, bu küçük alışkanlığın genel sağlığınızla bağlantılı olduğunu bilmek sizi şaşırtacaktır.

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Yemek yerken su içince neler olur? Bu etkisi çok az biliniyor - 2

Yemek sırasında su içmenin sağlığınız için iyi mi kötü mü olduğu sorusu genellikle karışık görüşlerle çevrilidir. Bazıları sindirimi engellediğini savunurken, diğerleri bağırsağa ulaştığında vücudun işlenmesine yardımcı olduğunu iddia eder.

Yemek yerken su içince neler olur? Bu etkisi çok az biliniyor - 3

SİNDİRİM SAĞLIĞINI BOZABİLİR

Su, mide sorunlarına ve sindirim sorunlarına neden olabilir mi?

Tartışma, çelişkili bakış açılarından kaynaklanmaktadır. Bazıları suyun mide asidini ve sindirim enzimlerini seyrelterek sindirimi bozduğunu iddia eder.

Yemek yerken su içince neler olur? Bu etkisi çok az biliniyor - 4

Diğerleri, bunun yiyeceklerin parçalanmasına ve sindirim kanalında daha verimli bir şekilde hareket etmesine yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Yemek yerken su içince neler olur? Bu etkisi çok az biliniyor - 5

Yemek yerken çok fazla su içmek şişkinliğe veya rahatsızlığa neden olabilir. Bazılarında bu, yemeğinizin tadını çıkarmanızı engelleyebilecek veya hazımsızlığa yol açabilecek ağırlık hissine yol açabilir.

Yemek yerken su içince neler olur? Bu etkisi çok az biliniyor - 6

Yemek tutkunları için su, yiyeceklerdeki tatların yoğunluğunu seyreltebilir. Bu, özellikle kaliteli yemeklerin veya lezzetli yemeklerin tadını çıkaranlar için önemlidir.

Yemek yerken su içince neler olur? Bu etkisi çok az biliniyor - 7

AŞIRI YEMEK YEMEYİ ENGELLER

Bazı insanlar yemek sırasında su içmeyi tartışırken, bazıları bunu destekliyor.

Su, yemek borusundan aşağı doğru hareket ederken yiyecekler için bir kolaylaştırıcı bir görevi görür. Özellikle daha kuru yiyecekler için yutmayı kolaylaştırır. Bu fayda, özellikle yaşlı insanlar veya ağız kuruluğu veya yutma zorluğu gibi rahatsızlıkları olanlar için faydalıdır.

Yemek yerken su içince neler olur? Bu etkisi çok az biliniyor - 8

Suyun mide asidine neden olduğuna dair inancın aksine, araştırmalar yemek sırasında orta miktarda su içmenin sindirimi destekleyebileceğini göstermektedir. Besinlerin çözülmesine yardımcı olarak vücudunuzun bunları verimli bir şekilde emmesini sağlar.

Mide, asit seviyelerini gerektiği gibi ayarlamak için mekanizmalara sahiptir, bu nedenle bir bardak suyun buna müdahale etmesi pek olası değildir.

Yemek yerken su içince neler olur? Bu etkisi çok az biliniyor - 9

Yemek yerken su içmek tokluk hissinizi artırabilir ve aşırı yeme olasılığını azaltabilir. Kilo vermeye çalışanlar için bu faydalı bir strateji olabilir. Yemeklerden önce veya yemek sırasında su içmek yeme hızınızı yavaşlatabilir ve vücudunuza yeterli olduğunu sinyallemek için daha fazla zaman verebilir.

Yemekler sırasında susuz kalmamak sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Su kabızlığı önler, vücudunuzun atıkları işlemesini ve ortadan kaldırmasını kolaylaştırır.

Yemek yerken su içince neler olur? Bu etkisi çok az biliniyor - 10

SUYU DOĞRU ŞEKİLDE İÇTİĞİNİZDEN EMİN OLUN

Suyu yavaşça ve az miktarlarda yudumlayın. Susuzluğunuza ve porsiyon boyutunuza bağlı olarak yemeğiniz sırasında yaklaşık yarım bardaktan tam bardağa kadar içmeyi hedefleyin.

Tek seferde çok fazla su içmek mideyi gerebilir ve rahatsızlığa neden olabilir. Su alımınızı öğün boyunca yayın.

Yemek yerken su içince neler olur? Bu etkisi çok az biliniyor - 11

Yemekten 20-30 dakika önce bir bardak su içmek şişkinlik riski olmadan su içmenize ve iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olabilir.

Su en sağlıklı seçimdir. Sindirimi bozabilecek ve gereksiz kalori alımına neden olabilecek gazlı içecekler, meyve suları veya diğer şekerli içeceklerle öğünlerinizi eşleştirmekten kaçının.

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