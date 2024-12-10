Yemek yerken su içince neler olur? Bu etkisi çok az biliniyor

AŞIRI YEMEK YEMEYİ ENGELLER

Bazı insanlar yemek sırasında su içmeyi tartışırken, bazıları bunu destekliyor.



Su, yemek borusundan aşağı doğru hareket ederken yiyecekler için bir kolaylaştırıcı bir görevi görür. Özellikle daha kuru yiyecekler için yutmayı kolaylaştırır. Bu fayda, özellikle yaşlı insanlar veya ağız kuruluğu veya yutma zorluğu gibi rahatsızlıkları olanlar için faydalıdır.