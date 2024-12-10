Yemek yerken su içince neler olur? Bu etkisi çok az biliniyor
Yemek sırasında su içmenin hem artıları hem de eksileri vardır. Bazıları yemek yerken su içmenin mide asidi ve sindirim bozukluğuna neden olduğuna inanırken, diğerleri besin emilimine yardımcı olduğunu ve aşırı yemeyi önlediğini savunur. Orta düzeyde su alımı aslında sindirimi iyileştirebilir ve tokluk hissini artırabilir, ancak aşırı miktarlar şişkinliğe neden olabilir. Peki, yemek sırasında su içince ne olur?
Yemek yerken genellikle bir bardak sudan bir veya iki yudum alırız. Bunu zararsız olarak görsek de, bu küçük alışkanlığın genel sağlığınızla bağlantılı olduğunu bilmek sizi şaşırtacaktır.