Yemek yerken yapılan en büyük yanlış: Meğer kan şekerini aniden yükseltiyormuş

Yemek yeme hızınız yaşam kalitenizi önemli ölçüde etkiliyor. Sağlığınızı korumak için yemeği belirli bir hızda yemek ve sindirmek gerekiyor. Ancak genellikle herkes yemeğini kısa bir sürede yiyerek hemen günlük işlerine devam ediyor. Oysa hızlı tükettiğiniz besinler sağlığınızı olumsuz olarak etkiliyor.

Yemek yerken yapılan en büyük yanlış: Meğer kan şekerini aniden yükseltiyormuş - 1

HIZLI YEMEK YEDİĞİNİZDE NE OLUR?

Hızlı yemek yemek, vücudun tokluk hissini kaydetmek için yeterli zamana sahip olmaması nedeniyle daha fazla kalori tüketilmesine neden olabilir.

Doymuş bir öğünden sonra bile, bu hızlı emilim kişinin istemeden doymamış hissetmesine neden olabilir. Fazla kilolu birçok kişi, genellikle hızlı yeme alışkanlıklarıyla ilişkili olan tok hissetmediklerini söylüyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Yemek yerken yapılan en büyük yanlış: Meğer kan şekerini aniden yükseltiyormuş - 2

Araştırmalar, insanların yemek yeme hızının kan şekeri seviyelerini ve tip 2 diyabet ve obezite gibi sağlık sorunları geliştirme riskini etkileyebileceğini gösteriyor. Vücut ağırlığı, genetik, yaş, fiziksel aktivite, sigara içme alışkanlıkları ve diyet gibi birçok faktör bu risklere katkıda bulunsa da, kişinin ne kadar hızlı yediği de rol oynar.

Yemek yerken yapılan en büyük yanlış: Meğer kan şekerini aniden yükseltiyormuş - 3

KAN ŞEKERİ ARTIŞI

Yapılan araştırmalar, daha hızlı yediğimizde kan şekerimizin daha hızlı yükseldiğini öne sürüyor. Daha hızlı yiyen kişilerin kan şekerinde hızlı bir artış ve aşırı yeme eğilimi yaşama olasılığı daha yüksek olabilir ve bu da zamanla obeziteye veya tip 2 diyabetle sonuçlanabilir.

Yemek yerken yapılan en büyük yanlış: Meğer kan şekerini aniden yükseltiyormuş - 4

Uzmanlar bunun, insanların çok aç olduklarında daha hızlı yemelerinden kaynaklandığını düşünüyor. Öğünler arasında çok uzun süre beklediğimizde, bu düşük kan şekerine neden olabilir ve bu da hızlı yememize ve ardından kan şekerinde bir sıçramaya yol açabilir.

Yemek yerken yapılan en büyük yanlış: Meğer kan şekerini aniden yükseltiyormuş - 5

Yeme hızı ile hastalık riski arasında bir ilişki olsa da, hızlı yemenin doğrudan diyabete neden olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur. Bazı çalışmalar yeme hızı ile diyabet gelişimi arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir, ancak bunun doğrudan diyabete neden olduğuna dair bir kanıtımız yoktur.

Yemek yerken yapılan en büyük yanlış: Meğer kan şekerini aniden yükseltiyormuş - 6

YAVAŞ YEMEK YEMENİN FAYDALARI

Daha yavaş yemenin birçok faydası vardır. Aşırı yemeyi önlemeye, sindirimi iyileştirmeye, kilo alımını önlemeye ve gastrointestinal sorunları azaltmaya yardımcı olabilir. Daha yavaş yemek, yiyecekle olumlu bir ilişki geliştirebilen daha keyifli bir yeme deneyimine yol açabilir.

Yeme hızlarını yavaşlatmak isteyenler için uzmanlar, yalnızca sağlık risklerini azaltmakla kalmayıp aynı zamanda yemek saatlerini daha keyifli hale getirebilecek basit teknikler ve yöntemler öneriyor.

Yemek yerken yapılan en büyük yanlış: Meğer kan şekerini aniden yükseltiyormuş - 7

1. SÜREKLİ YEMEK YEDİĞİNİZ ALANI DEĞİŞTİRİN

Başlangıçta bu yöntemi benimsemekte zorlanabilirsiniz ancak sonunda başarıya ulaşabilirsiniz. Yemekleri televizyon alanından yemek masasına taşımak, yeme deneyimine odaklanmanıza ve tükettiğiniz yiyecekle daha fazla bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir.

Yemek yerken yapılan en büyük yanlış: Meğer kan şekerini aniden yükseltiyormuş - 8

2. ÇİĞNEME SAYIMI

Bu yavaş yeme yöntemi çoğu kişi için daha az etkili görünebilir çünkü kişi genellikle saymayı unutabilir veya dikkat dağıtıcı bulabilir. Ancak, yemeği yutmadan önce 24 kez çiğnemeyi öğrendikten sonra, bu bir alışkanlık haline gelecektir.

3. SU İÇMEK

Yavaş yemek için bir diğer teknik de öğün aralarında küçük yudumlar halinde su içmek veya salata yemektir. Bu, sıvı alımını artırırken ve yiyecek alımını azaltırken, yavaş yemenize de yardımcı olabilir.

Yemek yerken yapılan en büyük yanlış: Meğer kan şekerini aniden yükseltiyormuş - 9

4. YAVAŞ YİYEN BİRİYLE SOFRAYA OTURUN

Yiyecekleri yavaş tüketmenin en iyi yöntemi, yavaş yiyen bir arkadaşınızla temponuzu eşleştirmektir. Arkadaşınızın veya eşinizin yeme temposunu taklit etmeye çalışmak da yemek yerken yavaşlamanıza yardımcı olabilir.

5. BİR LOKMA ALDIĞINIZDA KAŞIĞI BIRAKMAK

Bu basit teknik, yavaş yemek isteyen kişiler için en etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bir lokma alıp ardından kaşığı tabağa koymak, daha yavaş yemenize ve yemeklerinizin tadını çıkarmanıza yardımcı olabilir.

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