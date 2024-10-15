Yemek yerken yapılan en büyük yanlış: Meğer kan şekerini aniden yükseltiyormuş

2. ÇİĞNEME SAYIMI

Bu yavaş yeme yöntemi çoğu kişi için daha az etkili görünebilir çünkü kişi genellikle saymayı unutabilir veya dikkat dağıtıcı bulabilir. Ancak, yemeği yutmadan önce 24 kez çiğnemeyi öğrendikten sonra, bu bir alışkanlık haline gelecektir.



3. SU İÇMEK



Yavaş yemek için bir diğer teknik de öğün aralarında küçük yudumlar halinde su içmek veya salata yemektir. Bu, sıvı alımını artırırken ve yiyecek alımını azaltırken, yavaş yemenize de yardımcı olabilir.