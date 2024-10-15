Yemek yerken yapılan en büyük yanlış: Meğer kan şekerini aniden yükseltiyormuş
Yemek yeme hızınız yaşam kalitenizi önemli ölçüde etkiliyor. Sağlığınızı korumak için yemeği belirli bir hızda yemek ve sindirmek gerekiyor. Ancak genellikle herkes yemeğini kısa bir sürede yiyerek hemen günlük işlerine devam ediyor. Oysa hızlı tükettiğiniz besinler sağlığınızı olumsuz olarak etkiliyor.
HIZLI YEMEK YEDİĞİNİZDE NE OLUR?
Hızlı yemek yemek, vücudun tokluk hissini kaydetmek için yeterli zamana sahip olmaması nedeniyle daha fazla kalori tüketilmesine neden olabilir.
Doymuş bir öğünden sonra bile, bu hızlı emilim kişinin istemeden doymamış hissetmesine neden olabilir. Fazla kilolu birçok kişi, genellikle hızlı yeme alışkanlıklarıyla ilişkili olan tok hissetmediklerini söylüyor.