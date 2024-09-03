Yemeklerin vazgeçilmez ikilisi ama bu zararını bilen yok! Meğer reflü, gastrit ve ülseri tetikliyormuş

Yemeklerin yanında iyi bir eşlikçi olarak servis edilen sarımsaklı yoğurt genellikle vücuda faydalarıyla bilinir. Çünkü hem yoğurt hem de sarımsak tek başına güçlü vitamin kaynaklarıdır. Ancak bu ikilinin bir araya gelmesi bazı sağlık sorunlarına da yol açabilir. Bu nedenle sarımsaklı yoğurt tüketirkeN aşırIya kaçmamak önemlidir. Peki, sarımsaklı yoğurt tüketmek zararlı mı? İşte yanıtı...

Yemeklerin vazgeçilmez ikilisi ama bu zararını bilen yok! Meğer reflü, gastrit ve ülseri tetikliyormuş - 1

Hem yoğurtdun hem de sarımsağın vücuda faydaları saymakla bitmiyor. Doğal antibiyoik olarak bilinen sarımsak vücudu hastalıklara karşı koruyor.

Yoğurt en güçlü probiyotik kaynaklarından biri ve iyi bir sindirim düzenleyici. Bu ikili bir araya geldiğinde tam bir şifa deposuna dönüşüyor. Ancak sarımsaklı yoğurdun aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına da yol açabiliyor

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Yemeklerin vazgeçilmez ikilisi ama bu zararını bilen yok! Meğer reflü, gastrit ve ülseri tetikliyormuş - 2

Health Benefits and Risks of Garlic: A Review of Clinical Studies" (2021) isimli makalede yer alanlara göre bazı besinlerin birleşimi midenizde hassasiyet oluşturabilir." diyor. Sarımsaklı yoğurtta bu besinlerden biri

Yemeklerin vazgeçilmez ikilisi ama bu zararını bilen yok! Meğer reflü, gastrit ve ülseri tetikliyormuş - 3

REFLÜ VE ÜLSERİ TETİKLEYEBİLİR

Aşırı sarımsaklı yoğurt tüketimi mide asidini artırabilir. Bu durum da mide de yanma, mide ekşimesi ve sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir. Eğer kronik mide rahatsızlıklarınız reflü, gastrit veya ülser gibi sorunlarınız varsa sarımsaklı yoğurdu dikkatli tüketmek gerekiyor.

Yemeklerin vazgeçilmez ikilisi ama bu zararını bilen yok! Meğer reflü, gastrit ve ülseri tetikliyormuş - 4

ALERJİK REAKSİYONLARANEDEN OLABİLİR

Sarımsak tüketimi bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ciltte döküntü, kaşıntı veya nefes darlığı gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Eğer sarımsaklı yoğurdun içine tuz eklenmişse, fazla tuz tüketimi tansiyon sorunlarına veya böbrek problemlerine yol açabilir.

Yemeklerin vazgeçilmez ikilisi ama bu zararını bilen yok! Meğer reflü, gastrit ve ülseri tetikliyormuş - 5

SİNDİRİM SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Yoğurt, laktoz içerir ve laktoz intoleransı olan kişilerde sindirim problemlerine yol açabilir. Eğer laktoz intoleransınız varsa, sarımsaklı yoğurdu tüketirken dikkatli olmalısınız veya laktozsuz alternatiflerini tercih edebilirsiniz.


Yemeklerin vazgeçilmez ikilisi ama bu zararını bilen yok! Meğer reflü, gastrit ve ülseri tetikliyormuş - 6

Sarımsaklı yoğurt, bazı kişilerde gastrit veya reflü gibi mide problemlerini tetikleyebilir. Özellikle mide rahatsızlıkları yaşayanlar için dikkatli olunmalıdır.

Yemeklerin vazgeçilmez ikilisi ama bu zararını bilen yok! Meğer reflü, gastrit ve ülseri tetikliyormuş - 7

SARIMSAKLI YOĞURT TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ?

Sarımsaklı yoğurdun tansiyon üzerindeki etkisi ile ilgili bilimsel araştırmalar sürmektedir ancak henüz kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. Bazı araştırmalar sarımsağın tansiyonu düşürücü etkisinden dolayı sarımsaklı yoğurdun da tansiyonu düşürebileceğini öne sürmektedir.

Yemeklerin vazgeçilmez ikilisi ama bu zararını bilen yok! Meğer reflü, gastrit ve ülseri tetikliyormuş - 8

Ancak tansiyon problemleri olan kişilerin sarımsaklı yoğurt gibi besinleri tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önerilmektedir. Çünkü her besin herkese aynı etkiyi yapmayabilir ve bazı besinler ilaçlarla etkileşime girebilir.

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