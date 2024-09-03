Yemeklerin vazgeçilmez ikilisi ama bu zararını bilen yok! Meğer reflü, gastrit ve ülseri tetikliyormuş
Yemeklerin yanında iyi bir eşlikçi olarak servis edilen sarımsaklı yoğurt genellikle vücuda faydalarıyla bilinir. Çünkü hem yoğurt hem de sarımsak tek başına güçlü vitamin kaynaklarıdır. Ancak bu ikilinin bir araya gelmesi bazı sağlık sorunlarına da yol açabilir. Bu nedenle sarımsaklı yoğurt tüketirkeN aşırIya kaçmamak önemlidir. Peki, sarımsaklı yoğurt tüketmek zararlı mı? İşte yanıtı...
Hem yoğurtdun hem de sarımsağın vücuda faydaları saymakla bitmiyor. Doğal antibiyoik olarak bilinen sarımsak vücudu hastalıklara karşı koruyor.
Yoğurt en güçlü probiyotik kaynaklarından biri ve iyi bir sindirim düzenleyici. Bu ikili bir araya geldiğinde tam bir şifa deposuna dönüşüyor. Ancak sarımsaklı yoğurdun aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına da yol açabiliyor