Yeni dalga endişesi: Omicron’un alt varyantı BA.2, orijinal versiyondan çok daha bulaşıcı

Lyngse, “Eğer, daha önce Omicron’un orjinal versiyonuna yakalanıp atlatan biri BA.2 ile yeniden enfekte olursa, bu pandeminin beklediğimizden daha uzun süreceği anlamına gelir. dalganın beklediğimizden daha uzun süre devam etmesine izin verecek” diye konuştu.

Bununla birlikte, Kopenhag'daki Rigshospitalet'te klinik bir immünolog olan Prof. Dr. Peter Garred, Danimarka'nın ve diğer yüksek oranda aşılanmış Avrupa ülkelerinin "BA.2'yi oldukça iyi yöneteceğini" öngördü.