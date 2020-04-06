Yeni tip corona virüsü yıllar önce ortaya çıkmış olabilir

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentindeki bir hayvan pazarında ilk defa görüldüğü düşünülen corona virüs için iki ABD’li araştırmacı tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre virüs bilinenden daha önce de vardı.