Yeni tip corona virüsü yıllar önce ortaya çıkmış olabilir

ntv.com.tr 06.04.2020 - 14:08 | Son Güncelleme : 06.04.2020 - 14:15
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini geçti, vaka sayısı ise 1 milyon 280 bini aştı.
Columbia Mailman Halk Sağlığı Okulu epidemiyoloji Profesörü Ian Lipkin CNN'e verdiği röportajda, “Corona virüsün bir süre insanlarda dolaştığını düşünüyorum. Bunu tam olarak bilemeyiz aylarca hatta yıllarca önce olmuş olabilir” ifadelerini kullandı.
Nature Medicine dergisinde yakın zamanda yayımlanan araştırmada da benzer bir teoriye yer verildi. Araştırmada insanların farkında olmadan yıllarca virüsle birlikte yaşamış olabileceğine dikkat çekildi.
Zoological Society of London (ZSL)’de veteriner epidemiyolog Andrew Cunnigham, “Bildiğimiz farklı tip corona virüslerin keşfedilmeden on yıllar önce ortaya çıkmış olduğu defalarca kanıtlandı. Yeni tip corona virüsün de insanlara buluşmadan önce bazı uyarlamaları vardı, fakat zamanla insanlara daha fazla adapte oldu ve bulaşıcılık yeteneği arttı” açıklamasını yaptı.
Diğer taraftan Cunningham salgının tek seferlik olmayacağını sözlerine ekleyerek, “ Yeni tip corona virüse karşı bir aşı geliştirmeliyiz, çünkü bu virüs insan popülasyonunda endemik olacak, yeniden ortaya çıkacak” uyarısını yaptı.