Yerli aşı Faz-2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başladı

Covid-19'a karşı yerli olarak geliştirilen VLP temelli aşının Faz-2 aşaması İstanbul'da gönüllülere uygulanmaya başlandı. Aşı çalışmalarının yürütüldüğü ekipte yer alan Doç. Dr. Halit Çınarka, "Sonbaharda da Türkiye'nin yerli aşısını tüm dünyanın kullanımına sunacağımızı inşallah müjdeleyelim" dedi.

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DHA 05.07.2021 - 14:17

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Covid-19'a karşı yerli olarak geliştirilen VLP temelli aşının Faz-2 aşaması için daha önceden başvurup kayıt yaptırmış olan gönüllüler aşılanmaya başladı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından desteklenen, dünyanın en yenilikçi aşılarından olan VLP temelli aşının Faz-1 çalışması daha önce başarı ile sonuçlandırılmıştı.

VLP aşısının Faz-2 aşamasının Ankara, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 3 merkezde yapılacağı duyurulmuştu. Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesinin ardından bugün Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de aşılama çalışmalarına başlandı. Aşılamaya 18-59 yaş arasında, ciddi kronik hastalığı olmayan, daha önce Covid-19 geçirmemiş ve başka bir Covid-19 aşısı yaptırmamış gönüllüler alınıyor.

"VİRÜS BENZERİ PARÇACIKLARI VERİP ANTİKOR OLUŞTURUYORUZ" Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halit Çınarka, VLP aşışınım ayrıntılarını anlattı.



VLP aşısının yeni bir teknoloji olduğunu belirten Çınarka, "Virüs benzeri parçacıkları verip hastada antikor oluşturuyoruz. Böylelikle virüsün bize geldiği zaman hücrelerin yapışacağı yerleri antikorun kapatması sayesinde hasta olmamayı sağlayacak bir teknoloji olarak söyleyebiliriz" dedi.

NE ZAMAN KULLANIMA SOKULACAK? Bugün 12 gönüllünün aşılanacağını belirten Doç. Dr. Çınarka şunları kaydetti:



"Yedikule'deki bu Faz- 2 çalışmalarının tamamlanmasıyla başarılı bir şekilde Faz- 3'e geçebileceğimizi, sonbaharda da Türkiye'nin yerli aşısını tüm dünyanın kullanımına sunacağımızı inşallah müjdeleyelim. Normal şartlarda Temmuz ayının içerisinde Faz-2'nin bitmesini, Faz-3'e de Ağustos ayı içerisinde geçmeyi planlıyoruz. 15 bin civarı bir gönüllü ile Faz-3'ü halledeceğiz" diye konuştu.

GÖNÜLLÜLER İÇİN DAVET Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dekanı ve Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, daha önce hastalık geçirmemiş ve aşı olmamış vatandaşları yerli aşıya gönüllü olmaya davet etti.



Çetinkaya, "Gönüllü olmak için daha önce Koronavirüs hastalığı geçirmemiş olmak ve herhangi bir aşının yapılmamış olması gerekiyor. 18 yaşından büyük herkes gönüllü olabilir. Başvurular direkt bize de yapabilirler ya da internet sayfasından başvurabilirler. Buradan herkesi aşıyı olmaya davet ediyoruz" dedi.